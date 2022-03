Conforme a los criterios de Saber más

Muchos peruanos y extranjeros visitamos su tumba en el cementerio de Montparnasse, donde César Vallejo pidió ser enterrado para descansar cerca de su admirado Charles Baudelaire. Así le rendimos homenaje, con un ramo de flores o una copa de vino, a uno de los peruanos más universales. Sobre todo, este 16 de marzo, en que se recuerdan 130 años de su nacimiento en Santiago de Chuco, sierra de La Libertad.

Sin embargo, el espíritu de Vallejo puede hallarse en barrios, plazas y cafés que frecuentó en los años en que se hacía escritor. Y también en la habitación que habitó en el hotel Louvre Sainte Anne, un cuarto estrecho que es posible alquilar por el equivalente a unos 800 soles, para pasar una noche y tener la misma panorámica de la rue Moliere que él tuvo.

Al frente es posible asomarse para ver el departamento de Georgette Philippart Travers (su esposa y protectora) y la esquina donde el joven poeta peruano solía alcanzarla para conversar. Y muy cerca de allí, la callejuela oscura donde se dieron los primeros besos.

Desde su antiguo cuarto de hotel se puede ver lo que fuera el departamento de Georgette. la ruta vallejo existe desde el 2011 y fue diseñada por el instituto Cervantes de París y la embajada del Perú en Francia.

Llave de la habitación 45 del hotel Louvre Sainte Anne, donde Vallejo pasó noches sin calefacción, pero desde donde vio al amor de su vida.

El Instituto Cervantes de París (https:// paris.cervantes.es) diseñó una ruta sobre la base de las investigaciones biográficas del escritor ucayalino Jorge Nájar, radicado en esa ciudad y autor de la novela La vida bárbara (Sinco editores, 2019), que precisamente recrea la vida del autor de Trilce y Los heraldos negros sobre la base de sus cartas y otros testimonios.

Pero vayamos por partes. El inicio de esta ruta de 17 pasos empieza en el café La Régence, 161 rue Saint Honoré, mencionado por Vallejo en el soneto “Sombrero, abrigo, guantes”, y donde conoció a Henriette Maisse, con quien convivió hasta 1928. En la actualidad es una oficina de turismo.

La Opera de París fue uno de los lugares frecuentados por el poeta, que vivió en Europa 15 años.

Otro punto de la ruta es el Hotel Odessa, 28 rue Odessa, el primer hotel donde se alojó al llegar a la capital francesa. “Llegué ayer 13 a las 7 de la mañana en el expreso de la Rochelle. Mi salud buena. He visto aún poco. La torre Eiffel, cuartel de Los Inválidos, el Sena, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, el Palacio y el lago de Versalles. Esto no es nada. París no tiene principio ni fin. Es para no acabar”. Esto escribió en una carta dirigida a su hermano Víctor Clemente, el 16 de junio 1923. Quince años después, moriría en París “con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo” (de Poemas humanos). //

La ruta de Vallejo en París

