Champions League: ¿influyen las matemáticas a la hora de pronosticar un campeón?

Nada garantiza que aunque hayamos acertado una vez o más, siguiendo los mismos pasos o usando el mismo método, volvamos a acertar después. He ahí la dificultad de predecir. Como no podemos tener certezas sobre el futuro, apelamos a lo que resulta más probable. No estaremos ante lo que va a pasar de manera segura, sino ante lo que puede pasar en la mayor parte de escenarios.

En el caso de los finalistas de la UEFA Champions League, ello se traduce en qué equipo tiene mayor opción de ganar a sus rivales a lo largo de las rondas faltantes. Por supuesto, esto nos lleva a un nuevo problema: ¿cómo definir qué es lo más probable? Hay varias formas. Cómo definir cuál usar o cuál descartar es otro arte, tal vez incluso más difícil que el anterior.

La primera es apelar al pasado. Pero incluso en este caso, ¿a qué pasado? ¿Al reciente, que nos diría que Liverpool tiene la primera opción por haber llegado a la final el año pasado? ¿O a aquel que nos dice que entre los que siguen en carrera el Barcelona es el que más veces ha ganado la UEFA Champions League (UCL) desde la temporada 1992-93, que es cuando empezó a llamarse así? ¿Debemos entonces darle una opción nula al Manchester City y al Tottenham, equipos que no han campeonado antes a nivel continental? No necesariamente. El Chelsea le ganó el 2012 al Bayern Múnich, equipo que ya contaba con cuatro títulos hasta este momento y ganó la edición siguiente. Aunque también podría ser una cuestión de experiencia: ocho jugadores del campeón de 2012 ya estaban en el equipo londinense para la final del 2008. No es el caso del City ni del Tottenham, que aspiran en ambos casos a la primera final de su historia.

Empecemos viendo quién ha campeonado más veces entre los actuales candidatos. Bajo este caso, Liverpool, Barcelona y Ajax tienen ventaja si consideramos la historia del campeonato europeo desde su creación, con cinco torneos los dos primeros y cuatro el equipo holandés. Pero si tomamos solo los torneos desde la temporada 1992-1993, cuando la UCL tomó el formato actual, la ventaja es para Barcelona (con cuatro trofeos) y el Manchester United (dos). Un dato que cabe considerar es que de los ocho participantes, Juventus es el único equipo que tiene más subcampeonatos que trofeos. Y esto es válido tanto si consideramos desde 1956, cuando se originó el torneo (con dos campeonatos y siete subcampeonatos), como desde 1993 (un campeonato, cinco subcampeonatos). Si se trata de insistir, lo de Juventus es destacable.

Luego viene el valor de mercado. Si el mercado funciona, los jugadores de mayor valor serán los que juegan mejor. Y en la medida que varios buenos jugadores (concepto aproximado por un mayor valor de mercado) estén en el mismo equipo, el equipo más valioso tendrá mayores opciones de ganar. Según Transfermarket, los equipos con las plantillas más valiosas son Barcelona (1.180 millones de euros), seguido de cerca por Manchester City (1.140) y un poco más atrás por el Liverpool (951).

Y aunque hace 10 años el primer y el tercer club eran los mismos que ahora, el segundo ha cambiado a pesar de ser de la misma ciudad. De hecho, el Manchester United ha sido entre los ocho clubes en carrera el que porcentualmente menos ha ganado: su plantilla ha multiplicado su valor por 2,2 veces en estos años. Por el contrario, las que se han incrementado más son Ajax (5,3 veces), Manchester City (4,6) y Porto (3,4). Pero a pesar de este salto, Porto sigue siendo el club con menor valor de su plantilla: 320 millones de euros. Aún así, es más de tres veces el valor de Boca o de River. Y en escala peruana, 50 veces el de Cristal.

Dado todo lo anterior, los indicadores considerados nos sugieren que los equipos con más opciones de ganar la Orejona este año son Barcelona, Liverpool y Ajax.

Finalmente, incluyo las probabilidades subjetivas, lo que creo que puede pasar, sin ningún sustento fuera de lo que creo. En este caso, a quienes veo con mayor opción de campeonar son Liverpool, Juventus, Barcelona y Manchester City, en ese orden. Si cruzamos indicadores objetivos (que lo son, aunque son los arbitrariamente elegidos por mí) con los subjetivos, vemos que Barcelona y Liverpool están en ambos grupos. Si no se enfrentan antes entre sí, esa sería la final.

Más allá de eso, creo que un Barcelona-Manchester City sería una final extraordinaria. De llegar a darse, el ganador indudable antes de jugar sería Guardiola, el padre de ambos equipos. //