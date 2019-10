Contra todo pronóstico, décadas de adicción, su personalidad esquizoide, 25 discos en estudio, 1 clavo en la cadera y un ejército de fieles que se suele llamar Aliados Say No More, Charly García cumple hoy 68 años. Como a Maradona, a quién ya no se le pide que haga jueguito en una cancha en los entretiempos o, más fácil, un gol a los ingleses, al músico argentino más influyente de los 80 solo se le exige estar vivo.

¿Cómo está hoy el genio detrás de Iba acabándose el vino, Viernes 3 A.M. o De mí? O más precisamente, ¿cómo celebró su cumpleaños 68? Según informa Infobae, “el músico tocó para unos pocos privilegiados en Puerto Madero. Entre ellos se encontraba el humorista Cabito, quien subió a las redes algunos videos de ese momento único protagonizado por la leyenda viva del rock nacional”.

Antes que todos se vayan -"todos" eran Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse, Palito Ortega, José Palazzo (representante del músico) y Cabito-, él, Charly, vestido todo de negro, lentes de lunas tornasoladas y una cadena en el cuello, gritó: “Me siento pendejo un juguetón”.

Para entender esos 68 años montados en montaña rusa, habría que escuchar su música, viajar en sus letras y leer los libros biográficos que se han escrito. Esta es una selección arbitraria para conocer a Charly García, el hombre que escribió cosas como esta:

Iba acabándose el vino

hasta el fondo de su corazón.

Bebió diez vasos seguidos

apoyado en su viejo balcón.

qué pequeño que es todo desde aquí.

O acaso todo debe ser así.

Siete balcones abajo

aprendí a ser hombre y fui feliz.

Un día dijo que me amaba

al otro sólo se echó a reír.





Estos son los libros que debes buscar sí o sí:

1.“No digas nada. Una vida de Charly García”, de Sergio Marchi.

2. “100 veces Charly. Historias esenciales de un hombre en llamas”, de José Bellas y Fernando García

3. “Esta noche toca Charly. Un viaje por los recitales de Charly García”, de Roque Di Pietro.

4. “No Bombardeen Barrio Norte”, de Martín Zariello.

5. “Un Dios Aparte, Tras Los Pasos De Charly García”, de Miguel Angel Dente.

6. "Charly en el país de las alegorías (Gourmet Musical, 2014), de Mara Favoretto.

7. Asesínenme, Rock y feminismo en los años 70 (Planeta), de María Rosa Yorio.

8. El día que Charly saltó, de Carlos Polimeni.

9. Canción de Alicia en el País (La marca terrible!), un libro ilustrado por Gonzalo Gayoso.

10. Charly publicó “Líneas paralelas” (Planeta, 2017), una suerte de autobiografía de 128 páginas que él ha llamado como “una historia de amor”.

Conoce a Charly García. No dejes que nadie te diga que es bueno: descúbrelo a solas, escuchándolo y leyéndolo.

BONUS

El libro ilustrado Canción de Alicia en el País se puede encontrar en el Perú en la Librería Sur. Su precio en web es 57 soles.

“No Bombardeen Barrio Norte” y “Un Dios Aparte, Tras Los Pasos De Charly García”, se pueden encontrar en Mercado Libre Perú. Su precio varía de 70 a 80 soles.

Asesínenme, Rock y feminismo en los años 70 (Planeta), de María Rosa Yorio y El día que Charly saltó, de Carlos Polimeni, son ebooks que se encuentran en el sitio web de Editorial Planeta en el Perú.