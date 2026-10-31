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Resumen

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Marsia Taha, Jaime Rodríguez y Pía Salazar son 3 de los mejores chefs de este continente.
Marsia Taha, Jaime Rodríguez y Pía Salazar son 3 de los mejores chefs de este continente.
Por Diana Gonzales Obando

Vivimos en un continente de más coincidencias que diferencias, que celebra el colorido inspirado en su naturaleza, sus alturas, la cercanía a mares de enormes recursos, así como la potencia de los Andes y el río Amazonas que nos recorre con su caudal. La gastronomía es la manera más contundente de reencontrarnos con estos territorios, de repensar nuestra identidad, nuestros problemas inmediatos como el fenómeno de El Niño y los que nunca se resuelven, entre ellos, la contaminación de la naturaleza que nos da los alimentos y el calentamiento global.

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