Durante un tiempo vivió sin apuros y pudo darles estudios a sus tres hijos gracias a la pesca de chita, cabrilla, tramboyo y mariscos como el pulpo o el calamar, que se reproducían en abundancia en este mar fértil. Hasta que pasó lo que suele pasar cuando se depredan los recursos: las especies empezaron a escasear. “Desde siempre, uno de los grandes problemas en Chimbote es la sobrepesca. No hay un adecuado control. El otro es la contaminación”, sostiene Almensor.

Actualmente, se benefician directamente cerca de 30 pescadores a través de la Asociación ‘La Red’. / Omar Lucas

La situación golpeó bolsillos y estómagos. No había qué pescar ni qué comer. Almensor tenía que ir a las caletas cercanas para conseguir pescado y tener algo que llevar a su mesa. “Primero, las especies no alcanzaban las medidas mínimas para su consumo. Luego, simplemente desaparecieron. Hoy, por ejemplo, no hay cachema ni lisa. Es imposible conseguirlas aquí, cuando hasta hace unos pocos años sí se podía”, se lamenta el hombre de mar.

UN OCÉANO DE OPORTUNIDADES

Con el apoyo de la empresa pesquera TASA, Almensor se unió a decenas de pescadores para poner en marcha un modelo de negocio que no afecte el ecosistema marino de Chimbote y les genere mayores oportunidades para ofertar sus productos. Es así que nace ‘La Red’, un proyecto que promueve la sostenibilidad y la calidad sanitaria de las especies marinas provenientes de la pesca artesanal.

Desde 2019, la empresa pesquera TASA capacita a pescadores para que puedan desarrollar emprendimientos sostenibles. / Omar Lucas

El objetivo es fortalecer las competencias empresariales de los pescadores. “Las mypes que participan en el modelo ‘La Red’ operan bajo un enfoque de pesca responsable, respetando vedas, tallas mínimas y zonas intangibles, y asegurando un alimento sano y seguro para el consumo de la población”, explica a Somos Ernesto Montagne, gerente legal y de asuntos corporativos de TASA.

Gracias a la planta de procesamiento primario, los pescadores pueden ofrecer productos marinos de calidad, empacados al vacío. / Omar Lucas

A fines del 2021, dieron un paso más y transformaron un enorme depósito abandonado en la primera planta de procesamiento primario para pesca artesanal sostenible, la cual permite la producción de pesca empacada al vacío. Este lugar tiene la capacidad de procesar hasta una tonelada de pescado al día y almacenar 1,5 toneladas en congelación.

‘La red’ está formado por un equipo multidisciplinario: desde pescadores hasta especialistas en marketing. En la imagen: Almensor Gómez Lucio, Franseska Quezada, Luis Pérez y Luis Laverian. / Omar Lucas

Por estos días, gracias al trabajo articulado con diversas caletas de la zona, ‘La Red’ cuenta con una amplia oferta de bonito, caballa, cabrilla, chita, mariscos y más. Desde enero, su producción ha experimentado un crecimiento sostenido y, a la fecha, las ventas han alcanzando los 600 kg mensuales.

“Aún recuerdo cuando llegamos al puerto por primera vez con nuestros mamelucos blancos. Nos miraban raro, pensaban que éramos jugadores de hockey”, dice Almensor entre risas. “Hoy en día, son cada vez más los que quieren sumarse al proyecto. Nosotros felices de ayudarlos a crecer y de que esta idea se replique en otros lugares de nuestro litoral”, concluye el experimentado pescador. //

Los canales de venta son principalmente concesionarios, empresas y el programa “A Comer Pescado”. Además, cuentan con un canal de venta para familias a través de las redes sociales: ‘La Red Pesca Sostenible’. Más información al número 903 464 085. / Omar Lucas

