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Las Cholitas Skaters de Bolivia tienen entre 20 y 30 años y consiguieron unir en una sola expresión la identidad de su vestimenta colorida, su historia indígena y el amor por la libertad que les da el skate.
Las Cholitas Skaters de Bolivia tienen entre 20 y 30 años y consiguieron unir en una sola expresión la identidad de su vestimenta colorida, su historia indígena y el amor por la libertad que les da el skate.
/ Norma Ibarra
Por Diana Gonzales Obando

Con polleras, unas zapatillas Vans y el skate siempre pegado a los pies, las Cholitas Skaters de Bolivia desafiaron todo estereotipo y su historia colectiva fue capturada por el documentalista peruano Mariano Carranza en el corto “Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia”, que acaba de ser nominado a los 47th Annual Sports Emmy Awards.

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