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Con polleras, unas zapatillas Vans y el skate siempre pegado a los pies, las Cholitas Skaters de Bolivia desafiaron todo estereotipo y su historia colectiva fue capturada por el documentalista peruano Mariano Carranza en el corto “Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia”, que acaba de ser nominado a los 47th Annual Sports Emmy Awards.
Con polleras, unas zapatillas Vans y el skate siempre pegado a los pies, las Cholitas Skaters de Bolivia desafiaron todo estereotipo y su historia colectiva fue capturada por el documentalista peruano Mariano Carranza en el corto “Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia”, que acaba de ser nominado a los 47th Annual Sports Emmy Awards.
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Como documentalista, Carranza siempre está en búsqueda de contradicciones. Y encontrar a estas mujeres de origen andino, viviendo en un entorno urbano como Cochabamba y llevando polleras con el ímpetu de quien busca reivindicar sus raíces, le pareció atractivo para mostrar: “Revierten todos los estereotipos. Demuestran de una manera bastante auténtica que las cosas no tienen que ser como las sociedades nos dicen que sean. Es lo que más me gusta de la historia”, nos explica Carranza. Para realizar el documental, viajó a Bolivia a inicios de este año junto a su codirectora Rebecca Basaure y el equipo de producción. Durante una semana se realizaron las grabaciones. Allá las pudo conocer mejor.
Este grupo de mujeres indígenas, llamado Imilla Skate (@imillaskate), se gestó alrededor de 2019. Comenzaron yendo a los skateparks de Cochabamba, la mayoría en malas condiciones, donde se enfrentaron a un deporte dominado por hombres. Como había muy pocas mujeres skaters en Bolivia, se hicieron amigas y buscaron algo que las representara en conjunto. Para crear su identidad, se inspiraron en sus madres, abuelas y tías: mujeres de polleras, valientes, que dan la cara a la adversidad. De ellas nació la idea de las Cholitas Skaters. Con el skate como herramienta, este colectivo de mujeres, con edades entre 20 y 30 años e historias muy distintas, encontraron en este deporte un destino, un sentido en la vida, una manera de responder a la sociedad y de ser libres.
Esta es la historia que Carranza cuenta en “Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia”: “Bolivia, al igual que el Perú y otros países de la región, es una sociedad patriarcal, machista, racista. Por eso, ellas utilizan el skateboard como una manera subversiva pero sutil de representación. Nos dicen: ‘Aquí estamos, somos mujeres indígenas, pero nos gusta patinar’”, explica el documentalista. Y algo más, el documental evidencia un noble objetivo de las Cholitas Skaters: construir en Cochabamba el primer skatepark olímpico de Bolivia y Sudamérica. También, como colectivo, buscan incentivar a mujeres, niñas y niños a practicar el skateboarding. Esa es su meta. Actualmente, se definen como un club deportivo dedicado a incentivar la cultura con actividades sociales. Según su página de Instagram, difunden el skateboarding y su filosofía de resiliencia en refugios, albergues y centros de apoyo escolar.
En el documental de 15 minutos, las vemos en sus espacios más íntimos narrando sus historias, en los mercados, interactuando con más mujeres como ellas, de polleras y sombreros, dominando el skate mientras construyen sus sueños.
La suerte awajún
Recibir la noticia de una nominación al Emmy es una historia digna de contar. Mariano Carranza, director y productor ejecutivo de “Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia” se enteró de la nominación tres días después que todos, porque se encontraba trabajando en la selva, sin señal de Internet.
“Fue bien emocionante. Hasta hace poco estuvimos en unas grabaciones por tres días en la selva, en una comunidad awajún a la cual solamente se puede llegar caminando durante ocho horas por un sendero bastante difícil. Y no hay Internet dentro. Estuve completamente desconectado. Al regresar, ni bien llegué al río, después de un camino agotador, entraron un montón de mensajes, y uno de ellos era de Rebecca, codirectora del corto. Decía: ‘¿Estás bien? Estoy preocupada por ti. ¿Has visto las noticias?”. Muy intranquilo, Carranza abrió el mensaje con la nominación y celebró con los chicos que lo acompañaban. Será, confiesa él, un momento que nunca olvidará. //
"Imilla Skate. The Cholita Skaters of Bolivia" se suma a otras producciones de Mariano Carranza entre las que destacan el episodio en Miami de “Street Food: USA” de Netflix, “Pachacútec: la escuela improbable”, “Was Punk Rock Born in Peru?”, “From Psycho Killer to Painter” y “Peru’s DVD Pirates Have Exquisite Taste”. También hizo un video para Lonely Planet con el chef Virgilio Martínez. Ahora mismo está preparando su primer largometraje sobre una banda de música peruana bastante conocida.
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