LUIS OLAVARRÍA Psicólogo

En muchas personas ocurre que existen acciones del pasado que no son superadas. Y ese puede ser el caso de Cueva. Él está presentando conductas desadaptativas que no son propias de un futbolista que viene logrando cosas importantes en su carrera. Asimismo, los comportamientos que muestra nos dicen que puede estar sufriendo problemas emocionales, de ansiedad o depresión. ¿No se ha recuperado del penal ante Dinamarca? Es una posiblidad. De repente ese suceso ha aflorado varios de sus traumas. Lo cierto es que actualmente no está mostrando resiliencia para sobreponerse a los distintos momentos complicados que ha tenido en el año. La mente es clave. El futbolista o atleta cuya cabeza está libre de pensamientos o ideas negativas, tiene más chances de mostrar un mejor rendimiento. Por eso es muy importante la psicología en el deporte. ¿Cómo puede superar este momento? Tomándose un tiempo para analizar, reflexionar y, quizá, pedir ayuda profesional.

MARTÍN NIZAMA

Psicoanalista

No considero que los actuales comportamientos de Christian Cueva estén relacionados con el penal fallado ante Dinamarca. Todos los futbolistas, hasta los más grandes, han errado. Nadie es perfecto. Por lo tanto, no es una excusa válida. Existen sí, hechos del pasado, que repercuten en los comportamientos de las personas adultas. Tales como el haber vivido una niñez difícil, con carencias afectivas o muchas necesidades no satisfechas que anulan el desarrollo correcto de un individuo. No digo que sea el caso de Christian, porque no lo conozco. Pero lo que veo en su conducta es inmadurez, falta de personalidad para asumir responsabilidades, falta de confianza y de seguridad en uno mismo para seguir un mismo norte, una misma ruta de vida. Son problemas de personalidad, finalmente. El talento es un aspecto de nuestro universo interior que se llama esencia humana. El intelecto, en cambio, ocupa solo una pequeña esquina.