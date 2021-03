Conforme a los criterios de Saber más

Hace tiempo que Christian Meier no concede una entrevista. Al menos no a medios locales. Como ha ocurrido en pasadas ocasiones, el actor y músico peruano, radicado en California, ha querido compartir con los lectores de Somos un texto personal sobre cómo creó Carreteras mojadas y el impacto que tuvo en su carrera el tema, incluido ya en el soundtrack de la historia del pop/rock nacional y que acaba de cumplir 25 años. A propósito de ello, pedimos conversar con él, a lo que accedió, aunque dejando sentado que no podría hacerlo por videollamada, pues estos días está inmerso en los textos para un nuevo proyecto. Envió sus respuestas por escrito. En ellas navega por diversos temas, algunos más polémicos que otros. Con miles de seguidores en América Latina, y también muchos detractores por sus opiniones relacionadas con la coyuntura del país, esto fue lo que comentó.

–Has vivido gran parte de la pandemia acompañado de tus hijos en Los Ángeles. ¿Es uno de los periodos más largos que has pasado con ellos?

Así es. Stefano (25) ya vivía aquí desde hace siete años, pero Taira (19) estudiaba en Inglaterra y logró salir a tiempo antes de que cerraran las fronteras en marzo; lo mismo Gia (18), que se encontraba en Lima y prefirió pasar aquí la cuarentena. Para cuando llegó agosto, Taira había decidido quedarse a vivir en Los Ángeles, comenzó la universidad en enero y Gia la comienza en mayo.

–¿Cómo has observado esta etapa de su juventud, en meses tan difíciles a nivel global?

Son mayores de edad y tienen más independencia. Tal vez lo más difícil ha sido dejar de interactuar con sus amistades con la misma frecuencia, pero eso es algo que todos estamos experimentando. Así como el hecho de pasar de las aulas a sesiones de Zoom, sobre todo cuando hacer amistades en clase es parte de la experiencia.

BUENA COMPAÑÍA. Meier junto a sus hijos Stefano (25), Gía (18) y Taira (19). La crisis sanitaria los reunió a todos con su padre, en Los Ángeles, donde reside.

–¿Con la vacuna viene el camino a la ‘normalidad’?

Mis padres, por ejemplo, llevan un año dentro de casa y al ser población de riesgo no se exponen mucho. Hemos estado comunicados constantemente por FaceTime y pasé las fiestas de fin de año con ellos, en Lima. Como todo adulto mayor, están esperanzados en acceder a alguna vacuna.

–¿Por qué creaste el hashtag #SoyPYMEPerú?

Cuando la pandemia fue inminente, me preocupó la cantidad de negocios que pudieran cerrarse o se vinieran abajo. Gran parte de ellos eran pequeños emprendimientos, que ni siquiera en épocas de bonanza destinan parte de su presupuesto a la publicidad, porque su clientela llega en la mayoría de las veces por el boca a boca. Pensé que si mis redes tienen un alcance total de casi cuatro millones de personas, podrían ser un medio para promocionarlos en estos tiempos difíciles. Es tan fácil como imaginar que todas las películas flotaran por separado en algún lugar del Internet, pero si entras a una plataforma –como por ejemplo Netflix– podrás encontrarlas todas. La idea era que en lugar de que estos emprendimientos existan en el aire y nadie sepa cómo encontrarlos, la gente pudiera acceder a ese catálogo de empresas en un solo lugar, hecho exclusivamente para ellas y promovido gratuitamente, simplemente haciendo clic en #SoyPYMEPeru. En pocas semanas miles de empresas se unieron a ese trend.

–Fuiste muy crítico con Martín Vizcarra antes de que se destapara el ‘Vacunagate’. Cuando esto último ocurrió, sin embargo, casi no emitiste comentario. ¿Cuál fue el motivo?

Porque ya no era necesario. Más bien la pregunta sería: por qué no emitieron comentarios aquellos que estaban en contra de su vacancia y querían reinstalarlo en la presidencia.

–También señalaste tu discrepancia con las marchas en contra del gobierno de Manuel Merino en noviembre. Publicaste una foto con zapatos de payaso haciendo alusión a quienes iban a marchar. ¿Sigues pensando de la misma manera o algo ha cambiado?

Decir que vas a marchar ‘contra la corrupción’ sin haber hecho antes un mea culpa por poner el pecho antes por políticos corruptos, haciendo campaña por ellos o celebrarlos desde un balcón, denota una terrible doble moral. No eran todos, eran esos.

–Un retuit tuyo del candidato Rafael López Aliaga lo muestra dando cuenta de su avance en las encuestas hace algunos días. Se podría inferir una posible simpatía con su candidatura a la Presidencia de la República. ¿Es así?

Sí. Creo que López Aliaga y De Soto son, de lejos, las mejores opciones.

–El candidato López Aliaga dijo a El Comercio que “va a exterminar todo lo que signifique educación con enfoque de género”. ¿Estarías de acuerdo con eso?

No podría emitir una opinión sobre un tema que desconozco.

LOS PROYECTOS

–Carreteras mojadas ha cumplido 25 años. ¿Crees que, de retomar la música de forma continúa, podrías llegar a producir otro tema que impacte tanto como aquel?

No. Nadie podría. Así yo hubiese sacado un álbum cada año -durante 25- eso jamás podría volver a suceder. Los Beatles, Elvis o Queen tuvieron decenas de números uno, pero por alguna razón ‘Yesterday’, ‘Hound dog’ y ‘Bohemian Rhapsody’ son las canciones que los representan. ¿Existe alguna explicación? No la hay. Por ejemplo, Quédate’ es una canción, tan o más entrañable que Carreteras Mojadas. Lo mismo Primero en mojarme. Incluso Alguien suena más en la radio que la misma Carreteras Mojadas, pero ésta tiene esa magia -que nadie sabe qué es- que la distingue del resto. Transporta al oyente un momento o situación determinada. Eso solo sucede con una canción por cada artista.

En el Festival de la Cerveza de Cusco. Frente a 35 mil personas en el año 2001.

DE PORTADA. El artista en una tapa de Somos de 1999, cuando despegaba su carrera como actor. (El Comercio)

–¿Has estado componiendo música en este año de pandemia?

Sí, he estado componiendo música nueva y también el año pasado -en plena cuarentena- grabé versiones de algunos temas ya conocidos con los músicos de mi banda. Fue algo diferente y divertido, sobretodo porque grabamos todos a distancia; yo desde Los Ángeles, algunos desde Nueva York y otros desde Perú y Miami. Hicimos versiones de Quien sabe, Frente a mis ojos y algo brutal, que no puedo decir qué es, pero también cumple 25 años.

–Estrenaste tu primer cortometraje, “Terminal”, el cual ha sido premiado en varios festivales. ¿Estás escribiendo algo para cine o TV? ¿vas a seguir dirigiendo?

He estado escribiendo constantemente en los últimos años. El año pasado sirvió mucho para ordenar apuntes que se acumularon y convertirlos en historias. Tengo muchas ganas de volver a dirigir y probablemente sucederá con alguna de estas historias.

–¿En qué proyectos de trabajo estás involucrado ahora?

Estoy leyendo proyectos futuros de cine y TV que ojalá se darán en el momento en que todo comience a volver a la normalidad. También en plena pandemia encontré versiones acústicas de Carreteras Mojadas, Quién sabe y Primero en mojarme hechas hace veinte años. Se han masterizado y pronto estarán en todas las plataformas para que la gente pueda acceder a ellas. Igual con los videos; nos hemos tomado la tarea de ubicar y bajar de Youtube todos los videos piratas y los ‘no oficiales’ que existen de mis canciones, para dejar sólo los originales en mi canal. Habían videos piratas de Quédate o CM con más de cuarenta millones de reproducciones. Una locura.

–Hace poco, con motivo de la muerte de Osvaldo Cattone, publicaste en tus redes que fue uno de tus mejores y más sabios amigos. Que su partida fue un golpe duro de asumir.¿Qué fue lo que aprendiste de él, lo que tratas de aplicar en tu vida diaria?

Yo conocí a Osvaldo cuando invitó a mi madre y toda la familia a saludarlo en su camerino del Teatro Marsano después de una función del Quijote de la Mancha. Yo tenía 8 años. Hasta hoy recuerdo que en su tocador tenía un Óscar -obviamente era una réplica-, pero para mí era un trofeo a la altura de la actuación que acababa de dar esa noche. Ese momento fue para mí el equivalente a conocer uno de los Avengers. Diecisiete años después yo haría ‘Gorrión’ y él fue muy generoso en llamarme para felicitarme y resaltar mi trabajo. No tenía que hacerlo. Pudo haber haberme criticado con honestidad -como lo era para todo- pero para mí era suficiente que él supiera mi nombre y quién era yo. Dos años después me mudé a Chorrillos y resultó que vivía una cuadra de mi casa. Pasó a dejarme un florero de cristal como regalo de bienvenida. Ahí comenzó nuestra amistad y el cariño que le tuve hasta el último día. Su alegría, su vitalidad y sus ganas de vivir, es algo que no he visto en la conducta de ningún otro humano. Vivir al máximo por casi noventa años es realmente sacarle el jugo a la vida.//

