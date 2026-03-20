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Chuck Norris, un emblema del cine y la TV.
Chuck Norris, un emblema del cine y la TV.
Por Agencia AP

Resulta increíble decirlo, pero Chuck Norris, el hombre indestructible del cine, murió el jueves, en lo que su familia describió como una “muerte repentina”. La familia señaló en un comunicado publicado en redes sociales: “Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y estaba en paz”.

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