Resulta increíble decirlo, pero Chuck Norris, el hombre indestructible del cine, murió el jueves, en lo que su familia describió como una “muerte repentina”. La familia señaló en un comunicado publicado en redes sociales: “Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y estaba en paz”.

Antes de convertirse en una estrella del cine y la televisión, Norris tuvo un éxito enorme en las artes marciales competitivas. Se convirtió en campeón mundial de karate de peso mediano en seis ocasiones. También fundó su propio estilo estadounidense de karate de línea coreana, a veces conocido como Chun Kuk Do, y la United Fighting Arts Federation, que ha otorgado más de 3.300 cinturones negros del Sistema Chuck Norris en todo el mundo. La revista Black Belt reconoció a Norris en su salón de la fama por ostentar un cinturón negro de 10º dan, el mayor honor posible.

Nacido como Carlos Ray Norris en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, creció en la pobreza. A los 12 años se mudó con su familia a Torrance, California, y se incorporó a la Fuerza Aérea después de la secundaria, en 1958. Fue durante un despliegue en Corea cuando comenzó a entrenar artes marciales, incluido judo y Tang Soo Do.

Chuck Norris falleció a los 86 años.

Los inicios de Chuck

“Probé gimnasia y fútbol americano en la preparatoria North Torrance”, le contó a The Associated Press en 1982. “Jugué algo de fútbol, pero también pasé mucho tiempo en la banca. En realidad nunca fui atlético hasta que estuve en el servicio en Corea”.

Después de recibir la baja honorable en 1962, trabajó como oficinista para Northrop Aircraft y solicitó ser policía, pero lo pusieron en una lista de espera. Mientras tanto, abrió un estudio de artes marciales, que se expandió hasta convertirse en una cadena, con alumnos que incluían a estrellas como Bob Barker, Priscilla Presley, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen, a quien más tarde atribuyó haberlo animado a dedicarse a la actuación.De un estudio a otro

Norris debutó en el cine como guardaespaldas sin acreditar en la película de 1968 “The Wrecking Crew”, que incluyó una pelea con Dean Martin. También se había cruzado con Bruce Lee en círculos de artes marciales. Su amistad —a veces como compañeros de sparring— derivó en un enfrentamiento icónico en la película de 1972 “Return of the Dragon”, en la que Lee pelea y mata al personaje de Norris en el Coliseo de Roma.

Las películas que lo hicieron leyenda

Chuck Norris actuó en más de 20 películas, como “Missing in Action”, “The Delta Force” y “Sidekicks”.

“Quería proyectar en la pantalla cierta imagen de un héroe”, declaró Norris en 1982. “Había visto muchas películas de antihéroes en las que el protagonista no era ni bueno ni malo. No había nadie por quien uno pudiera aplaudir”.

Estos son algunos títulos para recordarlo:

1. “The Way of the Dragon”

Una de las cintas más recordadas de su carrera debido a su famoso combate contra Bruce Lee.

2. “Breaker, Breaker”

Primer protagónico. Norris es un camionero que enfrenta a una corrupta ciudad para rescatar a su hermano desaparecido.

3. “Good Guys Wear Black”

Un exagente especial descubre una conspiración que elimina a su equipo. Mezcla de acción, espionaje y artes marciales.

4. “Walker, Texas, Ranger”

En 1993 asumió su papel más famoso, como un agente de la ley que combate el crimen en la serie de televisión “Walker, Texas Ranger”. El programa duró nueve temporadas y, en 2010, el entonces gobernador Rick Perry le otorgó el título de Texas Ranger honorario. Más tarde, el Senado de Texas lo nombró texano honorario.

5. “Dodgeball”

Norris también hizo una aparición cómica sorpresa como juez decisivo en el partido final de la película de 2004 “Dodgeball”. Fue alrededor de la época de “Dodgeball” cuando su imagen de tipo duro se convirtió en leyenda, literalmente: los “Chuck Norris Facts” se viralizaron en internet con afirmaciones tan hiperbólicas como: “Chuck Norris tuvo un concurso de miradas con el sol —y ganó”, y: “Querían poner a Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo bastante duro para su barba”.

6. “Sidekicks”

Comedia familiar donde un niño fanático de Norris lo imagina como su compañero de aventuras. Muestra su lado más ligero.

7. “The Expendables 2″

Aparición especial junto a estrellas como Sylvester Stallone. Norris interpreta a un legendario agente con tono humorístico autorreferencial.

Chuck Norris dejó una importante filmografía.

Los últimos días

A Norris le sobreviven cinco hijos: los actores dobles Mike y Eric, con su difunta exesposa Dianne Holechek; las gemelas Dakota y Danilee, con su esposa Gena Norris; y Dina, fruto de una “aventura de una noche” de principios de la década de 1960 revelada en su autobiografía.

Norris celebró su cumpleaños poco más de una semana antes de su muerte, al publicar un video de sparring en Instagram. “No envejezco. Subo de nivel”, escribió.//