Apenas asomó su 1,94 de estatura a las instalaciones de Hype, la plataforma juvenil de El Comercio, sus ojeras rapearon antes que él. A este madrileño de 29 años le dicen Chuty, por su rostro de chutado (‘pasado de vueltas’ en jerga española), pero su nombre real no rima: Sergio Castro. No es que estuviera de mal humor, pero su fama de Dios del freestyle lo obliga a recorrer medio planeta y a veces a dar entrevistas por la mañana.

Lo hemos visto masacrar a sus oponentes a punta de rimas con referencias inesperadas, brillantes, desoladoras. ¿Es que acaso entrena con un diccionario de sinónimos para dar siempre en el clavo?

“No. Va mucho más con ejercitar, no es tanto escribir 28 rimas sobre un rival, que también habrá gente que lo haga. Pero no es la idea, sino tener una agilidad óptima, una soltura del lenguaje, una habilidad técnica sobre los beats, que cuando llega el momento de la competición, me digas lo que me digas, pongan la temática que pongan, yo sé que voy a estar preparado para rapear sobre ello y sobre todas las circunstancias”.

Sergio Castro, conocido como Chuty, es un exponente mundial del freestyler español. / ALESSANDRO CURRARINO

Dados sus años en el circuito, le preguntamos si se imagina después como un entrenador de freestylers, una especie de Gareca del rap.

“Podría ser. Hay muchas facetas que se están desarrollando. Una es ella. Al final, es una disciplina que cambia mucho. Hace cinco años nadie vivía plenamente del freestyle, como se vive ahora”. //

Supremacía MC

El evento anual de competencia de freestyle es cien por ciento peruano, y participan todos los países de habla hispana. Este año llegan monstruos como Sara Socas y Gazir de España, Larrix de Argentina o Marithea de Colombia.

Cuándo: 28 de agosto. Dónde: Arena Perú.

Apertura de puertas: 12 del día. Empieza a las 4.00 pm.

El español Chuty buscará el tricampeonato de la séptima edición del evento supremacía mc. Además de los clasificados, irán campeones de los mejores certámenes a nivel internacional.