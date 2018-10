La ciencia de los imposibles: ¿Qué son y cómo se explican los milagros?

Existe una inclinación natural en el ser humano por buscar ayuda del más allá. Le pasa al más escéptico y también al más católico. Se ve, además, en todos los niveles. Hombres de poca fe que ruegan –nadie sabe a quién– por que su equipo gane. Incrédulos que se encomiendan a lo celestial para levantarse temprano o agnósticos que, sin necesariamente pensar que es así, esperan mágicamente una oferta de trabajo. De estas súplicas efímeras pasamos a las más sustanciales, las que importan para este reportaje. La mayoría están relacionadas a enfermedades terminales, críticas, o problemas del organismo que –en teoría– no encuentran solución en la medicina. Quienes lo imploran, comúnmente personas muy religiosas, no están buscando otra cosa que no sea un milagro. Es decir, un hecho que no se puede explicar por las leyes terrenales.

El año pasado, más de 500 peruanos vía Facebook, Twitter y correo electrónico contaron su historia gracias a la campaña #CuéntanosTuMilagro, promovida por la Hermandad del Señor de los Milagros. En la institución están seguros de que son muchos más. Miles, posiblemente.

¿Cuántos son reales o resultado de la sugestión? ¿Quién lo determina? Le preguntamos al sacerdote Martín Arroyo, autor del libro Ciencia y fe. ¿Un equilibrio posible?. “Eso solo lo puede ver Dios en la conciencia de cada uno. Pero son casos muy extraordinarios, donde no se encuentra ninguna causa natural para sustentarlo. En Lourdes (Francia), donde miles de personas viajan para tomar la famosa agua curativa, solo existen al día de hoy poco menos de 70 sanaciones comprobadas y documentadas por la Iglesia. Se hacen investigaciones serias. Por eso es posible que mucha gente vea milagros donde no los hay, pero lo importante es que rezan y tienen fe”, explica el padre mexicano que radica en Perú.

