Hace 12 años nació en Arequipa la pequeña pero talentosísima Mileva Llica. Su madre la nombró así en homenaje a la brillante física y matemática serbia Mileva Maric, también conocida por ser la primera esposa de Albert Einstein y su mano derecha en el descubrimiento de la teoría de la relatividad. Desde aquel momento, todo parecía apuntar a que la ciencia sería su pasión y su tribuna.

¿CÓMO VOTAR? Hasta el 21 de noviembre Ingresa a la página: www.cienciaenredes.mx Regístrate con el email que sueles usar. Ya registrado, ir a la categoría “Divulgador revelación” Votar por Mileva H Llica

La edad no sería impedimento para brillar con su talento en una cancha donde mayormente lideran adultos y hombres. De hecho, su curiosidad por la ciencia empezó cuando apenas tenía 4 años, y ella lo recuerda muy bien: “sentí como una chispita que despertó mi curiosidad cuando vi una fotografía de un agujero negro. Me llamó mucho la atención, así que le empecé a hacer muchas preguntas a mi mamá”. Luego de eso, la astronomía se convertiría en una de las ramas de la ciencia que más le llaman la atención, junto a la botánica.

A los seis años, ‘Mivi’ se animaría a compartir sus conocimientos en pequeños videos hogareños, compartiéndolos únicamente con el círculo familiar y amigos. Sin embargo, el año pasado -y con la ayuda incondicional de su mamá, quien también es científica- se atrevería a trasladar todo a redes sociales, sin esperar que algún día llegaría a congregar a más de 135 mil personas de todo el mundo. “ Mi objetivo siempre ha sido ayuda a que más niños y jóvenes se involucren en este mundo de la ciencia” , comparte.

Actualmente, Mileva reside en Argentina, donde su mamá trabaja como científica. (Foto: Archivo personal Mileva Llica)

Sobre el momento en que ‘Mivi Space’ (como llamó a su perfil en Instagram) alcanzó una popularidad de cientos a miles, Mileva recuerda lo siguiente: “Subimos un video del teorema de Pitágoras, explicándolo de la manera más sencilla y comprensible posible. La verdad no esperábamos que se volviera viral, pero de un día para otro tuvo muchísimos likes y comentarios”, comenta.

La pequeña científica peruana toma su rol como ‘influencer’ de la ciencia muy en serio. Además, se motiva a seguir subiendo contenido interesante gracias a los mensajes que le llegan día a día, de jóvenes y padres de familia entusiasmados porque sus hijos se han empezado a involucrar con el rubro gracias a ella. “Llegar a muchos niños me hace feliz. Mi mamá [quien administra su cuenta de IG] me lee los mensajes que llegan por privado, con comentarios de mamás que dicen que gracias a mí sus hijos se comenzaron a interesar por la ciencia. Eso me llena de alegría”.

Aunque su máxima meta es trabajar en una agencia espacial para el área de biotecnología vegetal, por el momento Mileva se encuentra enfocada en ganar como talento peruano en el Premio Internacional Ciencia en Redes , organizado por la BUAP de México. Para ayudarla a conseguir este logro, y desde cualquier parte del mundo, se puede votar por ella en esta web. “Todo se puede lograr con positividad con perseverancia”, concluye entusiasmada la prometedora futura científica.