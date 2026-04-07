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La expedición científica peruana a la Antártida Antar XXXII es una de las misiones más relevantes del país en investigación polar. (Foto: Cortesía UCSUR)
La expedición científica peruana a la Antártida Antar XXXII es una de las misiones más relevantes del país en investigación polar. (Foto: Cortesía UCSUR)
Por Celeste Pérez

Durante 98 días, un equipo de científicas peruanas se internó en uno de los territorios más extremos e impresionantes del planeta: la Antártida. La misión, conocida como Antar XXXII y organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del Programa Nacional Antártico, reunió a investigadores de distintas disciplinas con un objetivo común: entender cómo se están modificando los ecosistemas frente al avance del cambio climático.

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