Cinco salchipapas espectaculares que debes comer en Lima ahora mismo

Las salchipapas pueden ser mucho más que salchichas y papas fritas. De hecho, en su historia aterrizan herencias mexicanas, alemanas, belgas e incluso argentinas. Pero la papa es peruana, don inicial que recibieron Manco Cápac y Mama Ocllo, según la tradición inca y es uno de esos lujos que nos define como comelones: papa a la huancaína, papa rellena o lomo saltado (con papas). Esta guía es un homenaje y también una prueba. "La salchipapa es un plato que está por encima del bien y del mal. Dos frituras (un carbohidrato y un embutido) y las salsas que te provoque. No es una combinación necesariamente saludable, pero es un antojo que de vez en cuando todos nos merecemos", dice Nora Sugobono, periodista gastronómica de Somos. Con esa idea, fuimos a buscar cinco tipos diferentes de salchipapas. Para el verano, la familia o el cumpleaños. Con pollo a la brasa, queso gouda holandés y dos huevos fritos. Frente al malecón o realmente monstruosa. Estas son:

LA REVOLUCIONARIA

Quisso



¿A quién no le gusta el queso derretido? Con pan (y jamón), en milanesa, hamburguesa o servido en un plato. Con una cola cola, con una copa de vino, con amigos de piqueo. Difícil decirle que no a esa sábana chiclosa que resulta del contacto con el calor, como si fuera una avalancha. A César Díaz, un joven limeño de 27 años que estudió derecho en la Universidad de Lima, no se le ocurrió mejor idea que derramar queso derretido en la popular salchipapa peruana y convertirla -nada menos- que en cine: la gente lo (ad)mira con las boca y los ojos bien abiertos mientras baña el hot dog. Ese preciso instante en que el plato es 'barnizado' con gouda holandés es el acto principal de Quisso. Y lo hacen delante de cada cliente. "Esa experiencia me pareció novedosa y a la gente le gusta. Las reacciones de las personas son siempre de sorpresa", comenta Díaz. Salchipapa sin salsas no es salchipapa, pero en el caso de Quisso el queso derretido es una salsa en sí. Una obra de arte.



DIRECCIÓN: Avenida Paseo de la República N° 5250, Miraflores.

FACEBOOK: QuissoDerretido

LA DE GASTÓN

Papachos



La mayonesa es un 'must' para acompañar una salchipapa. Pero el ketchup de sauco que sirven en Papachos te hará de dejar de lado, por buen rato, la popular mayonesa, crema a base de huevos y aceite. Lo mismo te va a pasar si eres amante del ají y el chorizo o frankfurter. Pide de todas maneras el "besito de diablo": te va a gustar (y picar) con el embutido. A eso le tienes que sumar el hotdog cortado en tiras y los dos huevos montados, cuyas yemas a medio cocer son la excusa perfecta para combinarlo todo. La papa es escogida de acuerdo a la estación, pero si tienes suerte se tratara de la Huamantanga, una vedette que se luce imponente. Es la salchipapacha de Papachos, el restaurante de comida rápida idea original de Gastón Acurio, que tiene su versión ideal frente al malecón de Miraflores, en Larcomar. "Si llegas y la pides -dice Jimmy Zamora, jefe de cocina de toda la cadena-, en 8 o 10 minutos está lista". Perfecto.



DIRECCIÓN: Larcomar, Miraflores.

FACEBOOK: PapachosPeru

LA MONSTRUOSA

Bárbaros



Antes de que llegue a tu sitio y decidas apretar todos los pomos con las salsas, esta salchipapa pasa el reto de la balanza: si pesa un kilo, va. Si pesa 2, también. A Francisco Castillo, dueño de Bárbaros, le gusta que el proceso sea así: su rostro, grandote con barba y músculos, inspira la imagen de su negocio. De otra forma no puede comprobar los pesos de las salchipapas que ofrece en la pizarra de su local de San Miguel. "Aquí servimos a lo bestia", dice mientras se fríen las papas y empieza la cola de estudiantes que esperan. Pero la acogida de su local, además de las porciones generosas que ofrece, se debe también a un ingrediente que la distingue de todas las salchipapas de Lima: un octavo brillante de pollo a la brasa. De hecho, en un inicio la idea era que Bárbaros sea una pollería. Al ver que la demanda por pollo y salchipapa era similar, decidió unir los platos. ¿El resultado? Cuatro locales (dos en Lima y dos en Arequipa). Y una foto que se hizo viral hace unos días: una pareja de arequipeños devorando una "Caos", la estrella de la carta: dos kilos de papas y salchichas.



DIRECCIÓN: Jirón Mochicas 166, San Miguel.

FACEBOOK: BarbarosPyS

LA LIMEÑA

Bar Múnich



La salchipapa del Múnich es especial por varios motivos. 1) Más de cuatro tipos de salchichas distintas: la clásica, la blanca, la gigante, frankfuter, chorizo y más. 2) La mostaza es parte del plato. Llega así: con un par de líneas de esa cremita amarga -menos popular que el ketchup y la mayonesa- que se adapta los sabores (y colores) de la variedad de embutidos. 3) El lugar y su historia. El Piano Bar Múnich es un clásico del centro de Lima que se fundó en los años 50. Las mesas de madera, los barriles de cerveza, la barra, los chops de cerámica y el piano son elementos que no le hacen perder su esencia. Periodistas, poetas, abogados, músicos, famosos, anónimos; todos hemos pasado alguna vez por el Múnich. Y todos hemos vuelto.



DIRECCIÓN: Jirón De La Unión 1044.