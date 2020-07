La Muralla Verde, la tercera cinta de Armando Robles Godoy, no ha tenido la misma suerte que buena parte del mejor cine peruano, que hoy está contenido en ediciones en DVDs o subido en plataformas de streaming. La Muralla Verde, en cambio, no tiene edición oficial más que una que salió en VHS. En YouTube está subida pero en baja calidad. Para algunos se trataría de la mejor película peruana que “nadie ha visto”. Su trama es sencilla más no la forma en que es contada: en la selva de Tingo María, una familia de colonos se asienta para huir del tedio limeño y labrarse un nuevo futuro pero se topan con una muralla. Con dos, en verdad. La más obvia es la barrera natural: el bosque indomable y lleno de peligros. La otra muralla es la de la burocracia, que es antagonista de la inocencia y sueños de progreso, representados en la cinta en la imagen del niño y el destino que se le reserva.

La Muralla Verde, estrenada un 16 de julio de 1970 y ganadora de premios en el Festival de Chicago y el de Moscú, nació de los recuerdos de colono de Robles Godoy, quien durante ocho años vivió en la selva con su familia, tratando de forjarse un futuro como agricultor, incentivado por un programa nacional de colonización de la selva virgen que fue un fracaso. “La Muralla Verde no es una obra de creación sino de memoria”, le dijo el cineasta a la revista Caretas en 1973, confirmando la fuente autobiográfica de lo representado. “A mí no me venció la montaña sino la burocracia”, añadió.

Regresado del campo a la ciudad, Robles Godoy -hijo de Daniel Alomía Robles, el compositor de El Cóndor Pasa- se inició en la dramaturgia, la literatura y finalmente en el cine, con la cinta Ganarás el Pan (1965), a la que siguió la también premiada cinta En La Selva No Hay Estrellas (1967) y luego La Muralla Verde. En ella plasmó de modo ambicioso sus influencias más notorias, las del cine de autor europeo (Resnais, Antonioni) que conquistaba a los cinéfilos en esos años. Era un cine muy personal, de búsquedas estéticas y nuevas formas que se proponía ir más allá del relato de género o los argumentos de intriga policial. Robles abrazó todo ello como una revelación y un camino de vida.

La portada del VHS con la que se comercializó la película.

Como autor, quería que su personalidad atravesara las principales instancias de la realización, desde el guión hasta la producción, labores todas de las que se hizo cargo. Deseaba que su película la protagonice Anthony Quinn (el mismo de La Strada, de Fellini o Zorba el Griego) y le envío una carta pero este se excusó con otra, que el cineasta conservaba por las palabras afectuosas que le dedicó. En su lugar llamó al actor mexicano Julio Alemán. “Era un profesional impecable. Recuerdo una escena en la que él tenía que meterse al río y estaba asustado. No quería y, carajo, tuve que calatearme y meterme yo, para convencerlo” le dijo Robles a Somos en el 2007, recordando anécdotas del rodaje.

La Muralla Verde fue duramente recibida por la crítica local, acusada de ser demasiado pretenciosa, fría, cerebral o estetizante, o de concentrarse más en la fotografía (muy cuidada, a cargo de su hermano Mario Robles) y menos en la construcción de personaje o de un relato propiamente dicho. El destacado semiótico y crítico cinematográfico Desiderio Blanco, empezaba su análisis de la película en 1970 señalando “Robles Godoy continúa por el camino de las equivocaciones”, una extensa reflexión que bien vale la pena revisar, por su escrupulosidad, así se discrepe de ella o no se compartan todos los puntos.

La crítica internacional la vio con otros ojos. El reconocido crítico Roger Ebert se preguntaba maravillado en su reseña de 1972 cómo una película así podía provenir de un país como el Perú, con su “subdesarrollada industria fílmica”. “La Muralla Verde es hermosa de muchas maneras diferentes, en su historia, su fotografía, en la construcción de sus imágenes, No parece simplemente una película sino una afirmación de la vida. No hay una nota falsa en ella, nada que mienta o sea un truco, y nos recuerda a Ladrón de Bicicletas o El Niño Salvaje.

Fotografía tomada en Tingo María en 1969. Armando Robles Godoy lee atentamente el guion de “La muralla verde”, considerado su filme más personal.

A continuación reproducimos el extracto de una entrevista de Somos del 2007, en la que Robles Godoy se explaya sobre la cinta, la incomprensión con la que fue recibida, los premios que ganó, y sobre todo, por qué no existe una edición digital decente,

Somos: Usted siempre ha calificado la crítica como la eyaculación precoz…

Armando Robles Godoy: ...de la función intelectual (risas).

¿No es irónico entonces que un grupo de críticos haya elegido a “La muralla verde” como la mejor película peruana?

AR: Quizá eso también es una eyaculación precoz (ríe). Bueno, yo siempre me he llevado bien con los jóvenes, creo que les caigo bien a los muchachos que siempre son iconoclastas, y está muy bien que lo sean. Y esto que me dices es fruto de un momento en el cual la crítica no ha estado monopolizada por un conjunto de vacas sagradas, sino que de repente ha entrado una vena de juventud. Sin que eso signifique que por provenir de un joven, toda crítica deba ser aceptada. No, la estupidez es patrimonio de la Humanidad, no es monopolio de una edad.

S: “La muralla verde” fue destrozada por la crítica en su tiempo.

AR: No le fue mal. Fue un éxito afuera. Solo fue un fracaso para los críticos peruanos.

S: ¿Cómo lidió con esas críticas?

AR: Lo que pasa es que yo soy sadomasoquista. La primera vez que leí una crítica positiva de una película mía, me sentí muy mal. Me dije: ‘si le ha gustado, debe ser que es una porquería’ (risas). No te voy a engañar diciéndote que me hacen feliz las críticas, pero sí me da cierta satisfacción comprobar que estoy contra la corriente. Pero eso no me dura ni par de días, porque al rato se impone el conocimiento que tengo de que aquí en el Perú la crítica no significa nada. Que a un crítico no le guste una película no significa nada.

S: ¿Hay alguna copia de “La muralla verde” en el país?

AR: Está en video. Bueno, yo tengo una copia en película de 16mm que no está mal. Lo malo es que ese sistema tradicional envejece muy mal. Entonces esa copia, que es la única que queda, ni siquiera la quiero tocar. Es terrible eso de no ser dueño de tus películas, porque yo nunca he sido productor, salvo en “La muralla verde”. Quizá lo mejor sería pasarla a DVD. A La Muralla… no le fue mal en público. Lo sé porque yo era productor.

S: ¿Cómo nació ese proyecto?

AR: Yo tenía fresca mi experiencia como colono en la selva, y había escrito una novela que se llamaba “La muralla verde”. Fue un año de rodaje interrumpido por tramos. Yo quería que Anthony Quinn actuara. Ahí tengo la carta que me mandó diciendo que no podía. Muy linda. Conseguimos a Julio Aleman, un profesional impecable. Recuerdo una escena en la que tenía que meterse al río y estaba asustado. Carajo, tuve que calatearme y meterme yo, para convencerlo. Pero lo hizo muy bien. Yo me sentía muy cómodo porque reproducía una cosa que yo ya conocía. La Muralla habrá costado 120 mil dólares, lo que ahora te cuesta un comercial de un minuto. En comparación, a niveles internacionales, una película de razonable calidad técnica, no baja de los 500 mil dólares.

En el año 2007, los críticos de la revista de cine Godard! escogieron a La Muralla Verde como el mejor filme peruano. Su director fundador, Sebastian Pimentel sustentó la designación con estas palabras. “La Muralla verde es la compleja articulación de un lenguaje fílmico muy original, partiendo de un argumento sencillo donde no hay ninguna intriga policial, como en la mayoría del cine peruano. Para el protagonista, Lima está enferma y por eso decide irse a la tierra virgen. Sin embargo fracasa, lo que contribuye a una notable representación del drama nacional: es suyo el conflicto del hombre que no se encuentra en su propio país y que se la juega por este espacio inexplorado que no le pertenece y que, a su vez, tiene un espíritu secreto que solo se escuchará, que solo se mirará al final de la aventura. Se trata de un drama de dimensiones trágicas, que convierte a un personaje vigoroso en el más frágil de todos los mortales”. //

