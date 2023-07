“Están sucediendo cosas maravillosas en la televisión y el cine a nivel internacional. Eso, en parte, ha puesto en vitrina al talento femenino. Hay mujeres brillantes y con un potencial fantástico no solo frente a las cámaras, sino detrás de ellas, que están abriendo espacio para las que vienen”, agrega.

Junto a Joanna Lombardi como directora, Osorio ha puesto una vez más en conversación la soltería con sus luces y sombras. Lo importante, resalta, es que este tema tan polémico hasta hace algunos años cobra nuevo significado al ser narrado y dirigido por mujeres. “Ya no nos persiguen los estigmas que salían a lucir cuando las historias eran contadas desde el punto de vista masculino, ahora demostramos que somos algo que va más allá de un estatus sentimental”; concluye.

En tanto, Lombardi -que ha crecido en la industria con la inspiración de sus padres Francisco Lombardi y Giovanna Pollarolo- precisa que el crecimiento de la presencia femenina viene siendo exponencial. “Es una alegría porque existe una necesidad imperiosa de que las mujeres empiecen a contar cada vez más historias. Ojo, esto no significa que los hombres deban dejar de contarlas, para nada. Se trata de que todas y todos seamos representados”, explica.

Lombardi, además, agrega que este quiebre permite tener una visión más venida a tierra de la sociedad, equilibrando el efecto construido por años desde el teclado masculino. “Ello no solo permite que más mujeres se sientan representadas en las historias, sino que también lleva a que los hombres conecten con la visión femenina de las cosas”, sentencia.

La mitad de las personas en esta tierra somos mujeres. Tener nuestro punto de vista en creaciones para cine y televisión no solo completa el panorama, sino que también lo aterriza a un plano más real y maravilloso. Desde la maternidad -como lo abordo en el largometraje "Antonia en la vida"- hasta los estatus sociales. La conversación empieza a cambiar con el tiempo y parte de los estereotipos perpetuados por años se han roto en la pantalla grande cuando las mujeres se abren paso y toman el mando de las historias. Las solteras ya no son más solteronas, y las viudas y divorciadas no son vistas como problemáticas. La maternidad y la presión social que conlleva es representada de forma más fiel y permite que más mujeres se sientan identificadas. Definitivamente ya hay un nuevo camino que se viene abriendo paso, lo que cobra aún más valor si se traslada al plano nacional, porque no es tan sencillo hacer cine en el Perú. Las etapas de realización hasta la distribución conllevan esfuerzo, inversión y valentía. ¿Cómo ayudar? Apostando por el contenido nacional. Mientras haya más demanda, podremos seguir haciendo más películas. Lo más importante es apoyar y contribuir a la conversación.

Natalia Rojas Gamarra Cineasta