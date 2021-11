Conforme a los criterios de Saber más

Una tarde soleada, Javier Fuentes-León (Lima, 1968) llega a su encuentro con un amigo compatriota. Sentados, con una taza de café en la mano y con la soñadora ciudad de Los Ángeles acompañándolos, rememoran sus vivencias (el entorno donde crecieron, costumbres de esa época que aún se mantienen, entre otros). Esos recuerdos eran material para un nuevo proyecto. Empieza a escribir una historia -que trabajó en el taller Ibermedia, de la Fundación Carolina (Madrid), donde hizo Contracorriente (2009) y El Elefante Desaparecido (2014)- centrada en la homofobia. Han pasado más de 15 años de ese encuentro (y la idea inicial), pero el guion tuvo un giro radical cinco meses antes de grabar, en mayo de 2018, para enfocarse “en las diferencias, en la ceguera del privilegio” y reflejar “una mentalidad que seguimos arrastrando desde la colonia, que impide crear una identidad común” con buena dosis de humor negro.

La revelación en un almuerzo de un gran secreto guardado por 30 años rompe la ‘burbuja’ de dos familias limeñas de alta sociedad (y la de sus trabajadores del hogar) forzándolos a sacar todos los trapos sucios al aire y romper con las apariencias. ‘Las mejores familias’ no podía empezar con un mejor guiño que en el título del filme, ese que han repetido las y los abuelos (dependiendo su edad puede haberlo escuchado mucho antes). Pero ¿qué hace mejor a una familia? ¿Qué las diferencia y qué las une? Según sus vivencias tendrá la respuesta. Ese camino de introspección y reflexión de la identidad es lo que su director busca plasmar en este proyecto. Usa como recurso las brechas sociales que, si bien no son propias de Perú, la sociedad limeña tiene sus particularidades para identificar el estatus.

"Las mejores familias", de Javier Fuentes-León, en la Sección Oficial a concurso del XXIV Festival de Cine Español de Málaga. (Foto: EFE).

“Qué es lo que te hace pertenecer: justamente los apellidos conocidos, el acceso a poder, a educación. Por ahí empiezas a ubicar. En Estados Unidos (donde vive desde hace varios años) nunca he escuchado a otra persona preguntar a qué colegio fuiste. Es tan inmenso, además, que es más difícil ubicar en qué estrato está. […] Mi intención era hablar de estos temas que pueden ser incómodos, a través del humor, y mostrar una mentalidad que nos sigue separando”.

HORA DE DESPERTAR

Fuentes-León enfatiza que su intención no es criticar a nadie. La ficción, eso sí, permite reflexionar sobre los privilegios que tenemos. “Las generaciones que vivían como se ve en la película ya se están yendo. Pero no solo es importante que cambie la forma (desaparezca el uniforme, la campanita [para llamar al personal]), sino que estemos conscientes de nuestros prejuicios y privilegios. A veces somos muy ciegos y no me refiero a privilegios económicos, de salud y educación. También está el privilegio de ser hombre en una sociedad machista; tener el color de piel más claro en una sociedad racista; ser heterosexual en una sociedad homofóbica. Hay que reconocer que nuestros privilegios nos han llegado sin nosotros hacer mucho para conseguirlos”. Una vez reconocidos, claro, usarlos “de la mejor manera para avanzar hacia un mejor futuro”.

"La película no pretende ser realista por más de que hablara de problemas reales. Me interesan más lo simbólico", explica el director. Sin ánimos de hacer spoiler, va a entender a lo que se refiere cuando vea el filme.

Películas como Roma (2018) y Parásitos (2019) han cimentado el camino para que más realizadores audiovisuales hablen sobre la desigualdad social, que la pandemia ha afianzado. “Con todo lo que nos ha pasado en los últimos años, parece más tópica. Como si la hubiera escrito pensando en lo que pasó, cuando lo hice mucho antes. Lo cual demuestra que la historia es cíclica. No se trata de que la economía de un país esté bien. Se trata de que esa economía no solo sea para que el mercado siga creciendo, sino también para que todos los habitantes puedan tener acceso a necesidades básicas. La pandemia ha dejado en claro que no estamos ahí. [La película] resulta como anillo al dedo ahora. Hay que despertar: es un tema que tiene que cambiar”.

‘Las mejores familias’ tiene una mirada cercana a situaciones que aún son comunes en la sociedad, sobre todo la limeña. Es un buen pie para empezar a caminar hacia donde realmente queremos ir como país. //

La cinta es protagonizada por Tatiana Astengo, Giovanni Ciccia, Grapa Paola, Jely Reátegui, César Ritter, Carlos Carlín, Jimena Lindo, Marco Zunino, Vanessa Saba. También cuenta con las actuaciones de la primera actriz Sonia Seminario, la actriz española Gracia Olayo, y el actor colombiano Roberto Cano.

‘Las mejores familias’ tuvo buen recibimiento en el Festival de Cine de Roma y en el Festival Internacional de Cine de Busán, en Corea del Sur. Cuando se estrenó en Colombia, los medios la catalogaron como ‘un Parasite a la peruana’. Ya en cartelera.

