Los padres se han convertido en ‘maestros auxiliares’: deben estar presentes en las clases virtuales de sus hijos, evitar que sus pequeños se distraigan, realizar las tareas juntos y más. Pasa también que deben entretenerlos el resto del día y con el paso de los meses, claro, cuesta pensar en opciones. “Quería darles algo que no sea el típico dibujo animado repetitivo o ponerle Netflix”, dice la administradora Jimena Caso sobre la rutina que tenía con sus hijas de dos y cuatro años. Llamó a su amiga Valerie Schmitz, educadora especialista en pedagogía a través de la creatividad, por consejos. “Mi hija es menor (2 años) y me he dado cuenta de que hay variedad de opciones, pero no son videos educativos donde sé que ella puede quedarse viendo el programa sin que esté yo”, explica Schmitz.

A mediados de agosto, empezaron a buscar de todo un poco: profesores con tendencia artística, nuevos emprendimientos con propuestas lúdicas, entre otros. En el camino, el proyecto empezó a coger forma. “Al principio hicimos encuestas para poder aterrizar el desarrollo de la marca. Siempre había una pregunta importante: qué marcas o qué influencer relacionado a lo lúdico siguen más. Se mencionó a algunos importantes, pero la mayoría no tenía el nombre presente porque lo encontró en redes y luego se olvidó”, cuenta Caso. Ahí nace Kindo (el nombre es un juego de palabras que hace referencia a los niños), una plataforma con contenido desarrollado por profesores y especialistas en el rubro con fines educativos para facilitar que los pequeños puedan seguir aprendiendo y desarrollándose desde casa. Sí, como una especie de Netflix educativo con contenido enfocado en estimular la creatividad.





Kindo es una plataforma que fomenta valores, que fomenta la creatividad de los niños. Detrás están Valerie Schmitz (izq.) y Jimena Caso (der.), educadora y administradora respectivamente. (Foto: Hania Simons)

“Queremos ofrecer a los niños algo con una curaduría importante en cuanto al producto final que van a consumir. Para los papás, que tengan la tranquilidad que la plataforma va a darles una enseñanza basada en valores”, explican las fundadoras y enfatizan en que la plataforma los acompaña en el desarrollo creativo. Para eso se pusieron en contacto con Gergina Santibañez, fundadora de El Pez en la Luna, que cuenta con un equipo de profesores y una filosofía alineada a la que ellas buscan ofrecer.

A la fecha tienen al rededor de 100 videos que fomentan la creatividad de los más pequeños. Para acceder a ello debe adquirir una membresía de un mes o tres meses.

En la plataforma encuentra dos alternativas de enseñanza: Kindo Lab y Kindo Live. El primero son clases grabadas con actividades como manualidades, experimentos, juegos y aventuras, música y cuentos. En Kindo Live está No todas las caperucitas son de color rojo (la profesora cuenta el cuento de la caperucita y luego cambian la versión totalmente disruptiva), acuarelas y clases de cocina. Tienen también un market con productos educativos. “Siempre intentamos partir del propio interés de los niños. En los lives se conversa muchos con ellos y surgen temas en base a sus propuestas. Trabajamos con marcas que destapen la creatividad de los niños, que se desenvuelva su imaginación. Vamos por esa línea”, agrega Schmitz.

Las clases, enfocadas para niños de 3 a 10 años, se lanzaron en enero pasado y han tenido buen recibimiento. “Hemos tenido comentarios de padres que nos dicen que sus hijos están superenfocados en las clases, que quieren repetirlo. Lograr eso en niños es difícil pero ahí vamos”, dice Valerie con optimismo. Jimena, por su parte, ya divisa el futuro de la plataforma: “No es un proyecto a corto plazo. No vemos esto solo por la coyuntura, sino porque el estilo de vida mixto ha llegado para quedarse. Nuestro objetivo es ser un puente entre los profesores, padres y niños para que aprendan de forma creativa”.

Como toda plataforma, debe suscribirse para acceder al contenido. Hay membresía de un mes y tres meses. Si le interesó, visite https://kindo.pe/ y anímese a explorar sin salir de casa. //

