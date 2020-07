Sus números lo convierten en una leyenda del fútbol: Claudio Pizarro jugó 490 partidos de Bundesliga, anotó 197 goles, ganó el campeonato y la Copa DFB seis veces y también la Champions League en la temporada 2012-2013. Está, además, dentro del Top 10 de los máximos goleadores históricos de Bayern Munich. ¿Cómo resumir su trayectoria en palabras? Periodistas deportivos, entrenadores y ex futbolistas opinan al respecto.

1.- Jaime Duarte, ex futbolista

Un ejemplo de profesional. Ahí está todo. No es lo que pueda decir, es lo que su background demuestra, en qué equipos jugó, cuánto tiempo se mantuvo. Creo que ningún jugador en la historia del fútbol peruano tiene esos temas. Es el que ha obtenido mayores logros a nivel internacional, un profesional a carta cabal. Un ejemplo. Un triunfador.

2.- Franco Lostaunau, conductor en ESPN

Su carrera merecía un mejor final. Uno con estadio lleno y con una hinchada coreando su nombre. Con el adiós de Pizarro no solamente se retira un futbolista, sino también se va un exponente del Perú. Alguien que nos puso en el mapa durante toda su carrera. Gracias Claudio por tantas mañanas de fútbol. No necesitaste de un mundial para representarnos mundialmente.

3.- Ana Lucía Rodríguez, periodista en GOL Perú

¿Fue Claudio Pizarro tan bueno? Sí. Es el futbolista peruano más exitoso a nivel internacional. Es quien abrió paso para que más peruanos sean vistos a nivel mundial. En lo personal, crecí viéndolo triunfar. Y aunque su rendimiento en la selección sea tema de discusión, siempre llevó de la bandera del Perú a lo más alto. Cómo no estar orgullosos de ver el nombre de un peruano en la historia del fútbol del primer mundo. Gracias, Claudio, por lo que diste y nos diste.

4.- Miguel Villegas, periodista en El Comercio

No se puede estar ‘solo’ a favor de Claudio Pizarro o ‘solo’ en su contra. No funciona un fundamentalismo de ese tamaño cuando se trata del goleador más ganador en la historia del fútbol peruano y el capitán de selección más criticado por no traer esos goles desde Alemania a la Videna. Lejos de Perú, es decir, de ese Perú que siempre perdía, Claudio Pizarro se daba el lujo de ganar todo. Todo lo que nos es imposible, además: Bundesliga, Champions, Mundial de Clubes. Su éxito europeo fue su calvario peruano. Ese fue el problema más grave de los 20 años en la selección. Ni su corte ni su ropa ni sus caballos: no habría discusión si Pizarro era el mismo héroe goleador del Bremen cada vez que volvía. Intuyo que eso no depende de uno, como en la Play. Para quienes lo odian, sus problemas se acabaron. Todo lo que viene en adelante será recordarlo, con el beneficio ese que dan los años y las vitrinas que son para elegidos.

5.- Víctor “Chino” Rivera, entrenador de fútbol

Claudio cierra un ciclo como futbolista profesional que entra a la historia como uno de los deportistas peruanos exitosos con una larga y destacada carrera fuera de nuestro país. Significa una motivación para nuestros jóvenes futbolistas de las canteras de diferentes instituciones para que se proyecten llegar al exterior y hacer una carrera destacada en base a mucho profesionalismo y dedicación.

6.- Luccina Aparicio, periodista en ESPN y futbolista

Escribir de Claudio Pizarro es escribir sobre una pieza iconográfica del fútbol extranjero representando a Perú, pieza que empezó a armar el rompecabezas de mi carrera de Periodismo Deportivo. Lo sigo desde el colegio y tuve la oportunidad de crearle un álbum que conservo como algo invaluable. Estoy segura que el fútbol en algún momento hará que coincida con él y pueda tomarme la foto que completará mi álbum. Gracias por todo ‘Bombardero’.

7.- Piero Rainuzzo, CEO de Pase del Desprecio

No es solo el goleador histórico del fútbol alemán, ni uno de los mejores futbolistas extranjeros en la historia de la Bundesliga, ni el tipo con más vigencia en la élite del fútbol; antes que todo eso Claudio Pizarro es la mejor representación que pudo tener el Perú ante los ojos del mundo. Un jugador que con su profesionalismo rompió con todos los estereotipos que socavaban la imagen del futbolista peruano en el exterior. El "Bombardero de los Andes" puso el nombre del Perú en todos los canales internacionales durante años y eso es algo que habrá que agradecerle para toda la vida.

8.- Titín Drago, comentarista deportivo

Jugador con muchos y variados recursos técnicos, tácticamente muy útil por la inteligencia futbolística que posee y de ascendencia positiva dentro del equipo . De carrera exitosa internacionalmente.

9.- Ricardo Montoya, periodista

Un hombre capaz de negociar con el tiempo. Creo que dentro de sus trabajadas virtudes esa es la mejor. La que lo encumbra en un fútbol tan competitivo. Mientras sus ex compañeros ya están retirados y se les nota, Claudio hasta el año pasado conservaba virtudes para jugar en la Bundesliga. Hay que ser muy profesional y amar mucho el fútbol para hacerlo.

10.- Eduardo Combe, periodista en Depor

Claudio Pizarro debe ser el único futbolista peruano que se comenta, por separado, su paso por la selección y clubes. La lluvia de críticas como seleccionado empezó ni bien pisó suelo alemán, hace dos décadas, de una manera casi ilógica. Lo único cierto es que, quizás, tardemos mucho para volver a contar con un jugador de renombre internacional como él.

11.- Roberto Castro, director general de DeChalaca

Lolo Fernández demostró que el migrante podía ser exitoso en la urbe; Teófilo Cubillas elevó a la afroperuanidad como segunda bandera ante el mundo junto a Machu Picchu. El tiempo contará que Claudio Pizarro le enseñó al polarizado país de todas las sangres que el joven educado en colegio privado también podía ser un futbolista de élite: un nuevo legado transformacional.

12.- Arturo León, periodista

¿No habremos sido un poco drásticos con Pizarro? Entiendo: se esperaba más de un ‘9′ que la rompía en Alemania, pero allá jugaba –juega– al lado de cracks de la talla de Ribéry, Robben y Özil. De Ballack, Élber o Müller. Aguardaba en el área, astuto, consciente del equipo que lo sostenía. La pelota le llegaba. Siempre fue parte de equipos de buen engranaje, con lanzadores de buen pie y que entendían la –¿única?– función del centrodelantero: meterla. Hoy, con 40 años, pero en otro nivel, lo seguía haciendo. Hoy que se va, me quedan esas preguntas.

13.- Edu Flores, director de Toque Fino

Hablar de Claudio Pizarro es hablar de un embajador. Pensar en su adiós va más allá de la despedida de un futbolista profesional. Para mucha gente como yo, entre 30 y 35 años, era una satisfacción muy grande ver jugar a un peruano en la Bundesliga cuando éramos chicos. Primero en el Werder Bremen, luego en el Bayern Munich y también en Chelsea. Es un peruano que les ha dado muchas alegrías a otros peruanos. Se esforzaba al máximo para dejar el nombre del país en alto. Y eso es algo que no debemos olvidar.

