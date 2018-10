Claudio Pizarro y los momentos más felices que extraña con la selección peruana | FOTOS El 'Bombardero' cumple 40 años. A la selección nacional llegó muy chiquito. Estuvo en la Sub 17, Sub 20 y la mayor, por supuesto. Existe toda una polémica de por qué no rindió como en Europa, pero hoy toca recordar sus momentos más felices con la bicolor

- / - Alejandro Toledo entrega una camiseta a Claudio Pizarro en el 2003. Los momentos felices del 'Bombardero' en la selección eran así.

(Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro en Asunción en 1999. Se jugaba la Copa América de Paraguay. (Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro celebra con Jorge Soto el empate obtenido ante Uruguay en el 2000 por las Eliminatorias. (Foto: AFP) - / - Pizarro festeja el triunfo 4-3 sobre Paraguay el 22 de enero del 2000, durante el preolímpico disputado en Brasil.

(Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro celebrando el gol ante Ecuador en el 2001 por las Eliminatorias rumbo a Corea Japón 2002. (Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro celebra gol contra el arquero Nelson Tapia de Chile en el 2001. También por Eliminatorias a Corea Japón 2002.

(Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro festeja gol anotado a Bolivia durante la Copa América del 2004. Fue en el Estadio Nacional. (Foto: AFP) - / - Pizarro firmando autógrafos en Videna en el 2005. (Foto: AFP) - / - Claudio Pizarro celebra tanto contra Uruguay en el 2004 por las Eliminatorias a Alemania 2006. (Foto: AFP) - / - Pizarro en la Copa América 2007. (Foto: AFP) - / - Cuando atendía a la prensa con alegría. Claudio Pizarro en Videna el 2012. (Foto: AFP) - / - Pizarro festeja con Paolo Guerrero en el 2012. (Foto: AFP) - / - Uno de los últimos momentos felices de Pizarro en la selección. Celebrando con Alexi Gómez ante Argentina en el 2013. (Foto: AFP) - / - Los cuatro fantásticos. (Foto: AFP) - / - Claudio fue parte del grupo que ganó el tercer puesto en la Copa América 2015.

(Foto: AFP) - / -