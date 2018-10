Un clic por la música: el sitio web que ayudará resolver problemas de la industria

Para dedicarse al arte, hay que saber exponerse. De otra forma será difícil crecer. Claro, no es sencillo, toma tiempo, hay que adaptarse. El sistema, además, muchas veces presenta escollos a los no hay cómo achacarles la responsabilidad. En el caso de la música, uno de los problemas que afectan a los artistas y bandas peruanas tiene que ver con los escenarios. Una cosa es subir a las combis, tocar en parques y cargar videos a Facebook o YouTube sin un mínimo de fama que te respalde, y otra muy distinta es tocar en vivo, con público considerable y un ambiente preciso. El problema es dónde, a qué precio y con qué condiciones. De los locales más conocidos se tiene información, pero no hay una lista, una app o un site donde se concentren todos los escenarios musicales del país, hasta los más sencillos. Para eso existe el proyecto Giramos.

Este 21 de noviembre, la web giramos.pe, ganadora del concurso Innóvate Perú 2017, estará activa online por primera vez. Así nos lo confirma la creadora de esta nueva iniciativa, Pepita García Miró, quien lleva la música en las venas. “En el sitio van a encontrar información sobre los diferentes locales, la capacidad, fotos, las instalaciones, los precios y los números de contacto. Si te interesa ampliar tu mercado de presentaciones y de gente que te escuche, con esta página puedes saber si quieres irte a Los Olivos, Barranco, Miraflores o San Miguel”, nos cuenta. ¿Cómo se realizó el mapeo de estos escenarios? Pepita y su equipo de trabajo recorrieron durante un año Lima y ocho provincias. ¿El resultado? Más de 150 locales que pueden ser usados por nuestros músicos. “En Iquitos, por ejemplo, hay locales increíbles. Lo mismo en Huancayo. Pero al mismo tiempo hemos encontrado otros muy sencillos. Les vamos a hacer seguimiento para que se puedan convertir, de a pocos, en sitios de primer nivel”, agrega.

Pepita García Miró es la creadora del proyecto Giramos

Cuando se trata de difundir el producto nacional –más si se trata de música–, Pepita no falta. Además de ser cantante y compositora, la directora general de Cernícalo Producciones ha trabajado como productora y promotora de bandas nacionales de respeto. Laguna Pai, Colectivo Circo Band y Chaqueta Piaggio son algunas de ellas. “Tenemos muy buenos músicos y muy variados. Lo que me interesa es que realmente encuentren posibilidades de vivir de su arte y difundirlo”. Es una de las razones por las que decide crear Giramos.

MÁS ALLÁ DE LOS LOCALES

Los cantantes interesados solo necesitarán crear una cuenta con sus datos personales para acceder a toda la información del proyecto. Si bien el principal objetivo es mejorar la escena musical, Giramos ofrecerá mucho más que eso. Quienes están haciendo sus pininos en la música no solo necesitan un local para presentarse; también alguien que los ayude con la difusión, a alquilar buenos equipos, etc. “Si estás pensando tocar fuera de Lima, en la web encontrarás quiénes son los agentes de prensa que te pueden ayudar a darle vida a tu evento. Al mismo tiempo vamos a incluir datos sobre estudios de ensayo o grabación, compra o alquiler de herramientas como parlantes, micros y otros”, explica García Miró. Hasta se ha pensado que exista flexibilidad en los pagos. Es decir, puedes reservar un local –total o parcialmente– con un pequeño monto e incluso acomodarlo en cuotas. En un inicio, el acceso a la página web será gratuito.

Giramos se presenta también como una oportunidad para que los locales mejoren sus servicios. El sitio estará abierto para el público en general y los usuarios tendrán la posibilidad de comentar, sugerir, criticar e incluso colocar un puntaje al escenario al que asistieron. Como si se tratara de un Facebook solo sobre locales musicales. “Estos lugares, gracias a Giramos, deberían esmerarse por ofrecer una atención adecuada que les permita recibir más artistas y, por ende, más clientes”.

En suma, un proyecto novedoso, inclusivo y, lo más importante: difundirá nuestra rica cultura musical. //