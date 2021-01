Conforme a los criterios de Saber más

Desde que Netflix cobijara bajo su ala las dos primeras temporadas de Cobra Kai, una serie nacida en la extinta plataforma YouTube Red, esta pasó de ser un objeto de culto para nostálgicos a un fenómeno mundial con pocos precedentes. Experimentos similares de revivir películas en formato de serie habían naufragado en el pasado, pero Cobra Kai triunfó al reconocer la epidemia de nostalgia que azota al mundo. No olvidar que esta locura por la serie coincidió cuando todos estábamos encerrados en casa, en cuarentena, tratando de escapar a mejores páramos mentales que el presente.

Cobra Kai 3 prosigue con la historia de Daniel Larusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), los protagonistas de Karate Kid (1984), ahora ya adultos aunque igual de enfrentados como cuando estaban en la escuela por un tonto rencor. Sus hijos son un desastre igual que ellos, y un protegido de ambos, Miguel (Xolo Maridueña) está en coma luego de una pelea en la escuela. En esta oportunidad volveremos a Okinawa, escenario de Karate Kid 2, para reencontrarnos con los personajes que Daniel conoció allá, la bella Kumiko y su rival Chozen. Robbie También conoceremos un oscuro secreto del señor Miyagui y los orígenes del sensei Kreese (Martin Kove), fiel a la idea de la serie de que no hay buenos ni malos, solo víctimas de la violencia.

Somos tuvo un encuentro vía zoom hace un par de semanas con las estrellas de la serie, un evento tipo mesa redonda con otros medios de Latinoamérica como El Tiempo de Colombia, Meganoticias de Chile, etc, y esto es un resumen de todo lo conversado ese día.

¿Cómo fue el proceso de traer de vuelta a los actores de las películas?

Ralph Macchio. Ha sido muy emocionante. Tener a una actriz como Randee Heller, que hizo de mi madre, en las temporadas 1 y 2. Tuvimos a los Cobra Kai originales y ahora, en la tercera temporada, tendremos a Tamlyn Tomita y Yuji Okumoto y nos vamos a Okinawa a abrir un pedazo de historia nuevo. Esta vez aprenderemos del Sr. Miyagi cosas que Daniel [su personaje] no sabía. La belleza de tener a estos actores es que todos traen su mejor performance. Es como reencontrarte con un amigo, como ver a alguien de tu infancia. Su presencia eleva el show a otro nivel. Y lo mejor es que llevan la historia hacia adelante, no la detienen. Toman el ayer y lo traen al ahora para ver cómo el pasado afecta las relaciones. Eso lo veremos luego que Daniel confronte a Chozen (Okumoto). Creo que es una gran guion para grandes actores.

Nuevo avance de “Cobra Kai 3” muestra el encuentro entre Daniel Larusso y Chozen Toguchi. (Foto: Captura de video)

¿Cómo se asimila el éxito de Cobra Kai, treinta años después de Karate Kid?

William Zabka: para nosotros ha sido una sorpresa placentera. Quiero decir, el éxito se ha ido gestando de a pocos desde la primera transmisión, como en pequeñas dosis. En muchos casos recuerda lo que pasó con la película original de Karate Kid que fue un “sleeper” que estuvo seis semanas en los cines hasta que recién empezó a despegar, no fue como los blockbusters de ahora que hacen todo su dinero en su primer fin de semana. Con Cobra Kai ha pasado lo mismo. Sigue haciéndose grande. Y ya estamos empezando a grabar la temporada cuatro. Es increíblemente emocionante y gratifcante. Nos divertimos mucho.

Cobra Kai: protagonistas de la serie explican los mejores momentos de las dos primeras temporadas. (Foto: Captura de YouTube)

Somos accedió en exclusiva a la última temporada completa de Cobra Kai 3, cortesía de Netflix, como una condición para la entrevista. Sin caer en los spoilers que ya están circulando, se puede decir a grandes rasgos que la serie gusta y mantiene la mezcla que la ha hecho ganarse un público en los últimos años; es decir, esa mezcla de escenas de acción de bajo presupuesto con momentos de comedia y multitud de referencias a la década de los ochenta. La nueva temporada, como ya dijimos, abre una nueva línea de tiempo para contar los orígenes del sensei Kreese (Martin Kove) y pone foco en el reencuentro con más de un personaje del pasado que llegan para devolverles el norte a los protagonistas.

En un punto pareciera que Daniel y Johnny tienen la cancha lista para resolver al fin sus problemas, pero como dice el mismo Macchio, esto podría ser solo momentáneo pues lo divertido es verlos enfrentados. El problema de ellos, así como de los líos entre los jóvenes protagonistas, podría resumirse en una ausencia de comunicación, como apunta el colega de El Tiempo en la mesa redonda. Macchio concuerda.

Macchio: Eso es muy cierto. La comunicación es entendimiento y compartir. Eso ha sido parte de Cobra Kai desde la temporada 1, con los conflictos entre Johnny y Daniel, pero también con lo que pasa con los jóvenes protagonistas: nadie se escucha entre sí y algo tiene que ver en eso las enseñanzas y la mentoría que han recibido de sus senseis y es por eso que Daniel y Johnny se sienten tan responsables en esta temporada tres de lo que pasó y sienten la necesidad de hacerlo mejor. Creo que estamos empezando a ver los comienzos de un entendimiento entre todos, aunque siempre habrá problemas entre ellos, para hacerlo entretenido al público.

También con este tráiler se confirmó la presencia de Tamlyn Tomita (Kumiko) en la siguiente temporada de Cobra Kai 3. (Foto: Netflix)

La serie ya era un éxito en el 2018 cuando estaba en YouTube pero con su pase a Netflix la cosa se volvió enorme este año. ¿Anticipaban una reacción así?

Macchio: basado en lo bien que nos fue en YouTube, tenía esperanzas que fuéramos un éxito si nos íbamos a una plataforma como Netflix, que tiene un alcance global tan grande y en varias lenguas. Todos lo pensamos. Nos emocionó mucho la oportunidad que nos dio YouTube y la pasión que le pusieron para que el proyecto Cobra Kai nazca, pero fue impresionante el impacto que tuvimos cuando llegamos a Netflix, y que tendrá esta tercera temporada que es exclusiva para la plataforma. Se siente como si fuésemos el próximo show de TV del que todo hablaran, como Game of Thrones o The Sopranos. Eso es un gran elogio. No estamos tan lejos de ese momento y es excepcionalmente gratificante. La mejor parte es el interés multigeneracional. Padres e hijos, madres hijas, abuelos, todos se llevan algo de Cobra Kai y lo disfrutan juntos. Eso era Karate Kid.

¿Qué podemos esperar de la relación entre Miguel y Samantha, luego de como terminó la temporada 2?

Xolo Maridueña: Con suerte un tiempo libre para cada uno (risas). Nuestra relación era como una bomba de tiempo, y en la temporada dos no fue muy diferente. Creo que tenemos una buena cosa para empezar, pero luego se puso un poco complicado, así que espero que estos dos tengan tiempo para pensar. Con suerte, Miguel en su coma tendrá mucho tiempo para una autorreflexión (Risas). Sobre lo que pasó en la temporada 2 [un triángulo amoroso derivó en una batalla campal de karate en la escuela] creo que es sencillo apuntar con los dedos pero creo que la culpa es compartida. Tal vez no sea tan dramático lo que nos pasó, o quizá sí sea mucho más dramático que cualquier relación de secundaria, al final del día somos amigos.

Más adelante, Maridueña reconoce que nadie podía anticipar lo bien que iba a funcionar la serie en su paso por Netflix. “No fue hasta que fuimos lanzados ahí que entendimos “oh realmente hace la diferencia la plataforma en la que estás”, y pienso que el show antes tenía fama de clásico de culto, para la gente que era fan de Karate Kid pero ahora, con la cuarentena, se siente que tenemos mucha mas gente conectada, de alguna forma ha sido la tormenta perfecta. En la temporada 3 tendremos harto que demostrar pero creo que cada posibilidad ha sido tomada para tener un gran resultado. //

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 3 de "Cobra Kai" | Netflix