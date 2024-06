Ya por el 2008, su nombre saltaría para la conducción del programa concurso “Combate” (ATV), propuesta que prometía asentarlo en el país al menos por un año. “Terminé aceptando por varios motivos, pero uno de ellos era aprender surf, algo que siempre me llamó la atención y nunca había podido concretar en Buenos Aires”, dice el también periodista.

Como jugando, han pasado ocho años desde aquel contrato y Coco sigue por estos lares. ¿Qué lo cautivó del Perú? El surf, quizá, pero también la gastronomía, los paisajes y el calor de su gente.

Maggio en las Islas de los Uros, Puno. (Fotos: Coco Maggio) / alexisjosueh

“Llegué al Perú odiando comer pescado. Ahora no puedo vivir sin el cebiche. Sus paisajes son hermosos, en costa, sierra y selva. Además, la gente es muy amable, te trata tan bien y con amor que uno se siente agradecido”, confiesa.

Por si fuera poco, Maggio encontró en el Perú al amor de su vida: la médica Mayi Sánchez, con quien contrajo nupcias en 2022 y que frecuentemente lo acompaña en los viajes que documenta para su blog Coco Trips.

Un país maravilloso El próximo gran reto de Coco Maggio es compilar sus aventuras por costa, sierra y selva peruana en un increíble documental sobre nuestro país. “Ya me encuentro trabajando en ello, junto con Alex Paul, un joven director de cine muy talentoso que tiene apenas 25 años. Yo lo admiro mucho. La idea es recorrer el Perú y difundir turísticamente sus destinos, a la par que también llevemos un mensaje de concientización ambiental”, apunta el creador de contenido. Para mantenerse al tanto sobre el proyecto, puede seguirlo como @cocomaggio en Instagram y @cocotrips en YouTube.

En sus blogs, Coco Maggio comparte ‘tips’ de viaje y lugares increíbles del Perú y el mundo. En esta foto, reposa en el Cañón de Tinajani, en Puno. (Fotos: Coco Maggio)

TODOS A BORDO

Algo que ha hecho Coco desde que se asentó en el Perú ha sido recorrer cada uno de sus rincones. Lo de viajar es algo que lleva en la sangre. “Me apasionan los viajes desde que tengo uso de razón. Es algo que me inculcaron mis papás. Somos una familia de cinco hermanos, y mi recuerdo más vívido de cuando era chico siempre será mi papá cargando la camioneta con cacerolas y mochilas para partir a la ruta”, recuerda.

Hoy en día, podría decirse que su travesía por el país está completa, pues ya ha visitado los 24 departamentos que lo conforman. “Pero siempre hay más por descubrir, ¿sabes? Así que la ruta para mí aún no ha terminado”, defiende.

En esa línea, Maggio se caracteriza no solo por viajar, sino por documentar. Con su ‘background’ como periodista, el también actor creó Coco Trips, un sello donde comparte consejos y blogs de viaje en distintos formatos, según cada red social.

En YouTube, por ejemplo, los videos son mucho más detallados y extensos, mientras que en redes sociales como Instagram y TikTok sus contenidos son más ligeros y puntuales. “Pero siempre con el mismo objetivo, dar a conocer lugares maravillosos con responsabilidad, visión ambiental y ganas de generar un cambio”, explica.

Eso último, sobre todo, es algo que Maggio no toma a la ligera, pues considera que el turismo y el compromiso social siempre deben ir de la mano. “ Viajar por el Perú es hermoso, pero también te encuentras con realidades complicadas. Yo soy un tipo afortunado, y si tengo una plataforma para comunicar, ¿por qué no hacerlo? Algo así sucedió cuando llegamos a una aldea del Amazonas y en la escuela el director me confesó que no tenían libros. Ellos no me estaban pidiendo dinero, tablets o lo último en tecnología. Solo querían libros, algo esencial que todos los niños deberían tener, algo básico para su futuro ”, recuerda.

Maggio es un amante de la aventura y los deportes. Para él, cada destino tiene su encanto, como el Campo 1 del Nevado Huascarán en Áncash, que disfrutó junto a un compañero de cuatro patas. (Fotos: Coco Maggio) / Adolfo Muro

En ese momento el creador de contenidos puso manos a la obra. Compartió la historia en redes sociales y empezó a recaudar ayuda para que la historia en la escuela de aquella aldea fuese diferente. “Logré conversar con una editorial reconocida y llegamos a un acuerdo con un descuento importante. Con la ayuda de la gente de redes sociales ya estamos tramitando la compra de estos libros. Pero al final del día ese cambio logrado en comunidad es lo más importante. Yo solo soy el medio, el verdadero mérito lo tienen esos 140 chicos de la aldea que siguen saliendo adelante”, concluye.

Coco Maggio también tiene claro que los destinos no son nada sin su gente. Por ello, hace unos meses, ha estrenado un nuevo contenido en sus redes sociales: “Historias en 1 minuto”. Consciente de la rapidez en el mundo digital, el periodista se puso el reto de retratar a personajes destacados de nuestro país en apenas 60 segundos, resaltando sus logros, cualidades y pasajes más importantes.

“En el camino de mis viajes me encuentro con gente maravillosa y que considero no tiene la visibilidad suficiente. En ‘Historias en 1 minuto’, hemos podido dar a conocer más de Sofía Mulanovich, por ejemplo, o de Pía León, la mejor chef del mundo. La idea es ser breves, pero sin reducir la motivación detrás de cada personaje”, comenta.

A Coco Maggio no le hace falta un DNI peruano para sentirse como tal. De corazón argentino y alma peruana, este periodista y creador de contenidos promete seguir sorprendiendo con sus travesías y curiosidad en redes sociales. ¿Ya empezó a seguirlo? //.