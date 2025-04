Toda su vida profesional se desarrolló en una de las empresas de licores más grandes del mundo, pero solo hace unos años decidió pasar de las oficinas a la acción detrás de las barras. Esa pasión por la coctelería del barman Juan Diego Romero (Lima, 1989) se fue instalando en él desde su juventud, casi como un buen recuerdo junto a su padre. Al cumplir la mayoría de edad iban juntos a sentarse en la barra del restaurante La Gloria. Así fue creciendo y familiarizándose con la coctelería clásica y los más famosos destilados.

Actualmente, se ha convertido en un embajador de la coctelería peruana en el país y fuera de él: “A los extranjeros les llama mucho la atención nuestros cócteles e insumos, la idea es llevar al Perú en un vaso. La mezcla de sabores, perfiles y de texturas hace que los transporte al Perú así como lo hace la comida. Los líquidos te pueden llevar por toda una experiencia sensorial y recordar lugares del país”, afirma el barman, quien viajó a Nueva York hacia finales de 2021, a estudiar nuevas técnicas y tendencias para aplicarlas aquí.

Además de estos conocimientos, su ‘expertise’ en el negocio y márketing de licores la está usando en su nuevo propósito. Viaja a ferias internacionales, asesora bares, capacita bartenders con las nuevas tendencias y es embajador de varias marcas de productos del rubro.

Entre sus proyectos más cercanos está viajar en julio a The 2025 Tales of the Cocktail, en Nueva Orleans, para representar al Perú. “Nuestro país es riquísimo en flora y se está conociendo mucho más la coctelería gracias a nuestros productos. Por ejemplo, el vermut Avelino tiene diferentes hierbas y botánicos. El Matacuy es de hierbas andinas. Tenemos el café que es un insumo principal para varios cócteles o el Sinsonte, que es un bitter de ajíes”, nos comenta.

Las redes sociales son una herramienta importante para sus objetivos. Si quieres aprender nuevas técnicas, versiones de los clásicos con ingredientes peruanos o los ‘mocktails’ que están marcando la pauta, síguelo en su página de Instagram @jdromer. ¡Salud! //