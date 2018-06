Somos ingresa a la vida de una de las colonias menonitas de Santa Cruz de la Sierra, una de las más conservadoras y herméticas de esta zona, anclada literalmente en los tiempos de la carreta.

El cable al mundo se basa principalmente en negocios o eventualidades de salud.

No hay televisores, teléfonos móviles, Internet, luz, autos... La premisa aquí es muy simple: si no te gusta esta vida, te vas, pero no regresas nunca.

