Ha explorado Comas, Carabayllo y Collique --sus antiguas haciendas y santuarios milenarios-- desde que llegó, en 1965. Don Enrique Niquín (78) con tan solo 17 años pudo ver más allá que cualquiera. Mientras esta zona se convertía en un nuevo paisaje de lotes y próximas viviendas sobre los cerros, Niquín se asombraba de sus sitios arqueológicos, y la flora y fauna del valle del río Chillón. Recuerda que se encontraba con bastante vegetación, lechuzas, mariposas, alacranes, serpientes y zorritos.

Cuando llegó junto a sus padres desde Jesús María (donde vivió de niño), era invierno, y no podrá olvidar que la quebrada estaba llena de plantas. “Si yo siendo moderno me quedé impresionado, cómo habrá sido en tiempos prehispánicos”, nos dice el creador del Museo de los Colli, en Comas. Conforme la gente iba construyendo sus viviendas, aparecían entierros y piezas arqueológicas que lo impulsaron a crear este museo. “Los vecinos encontraban entierros, me regalaban huacos, las señoras que tenían sus hijos empezaron a donarme y vender. El material arqueológico que tengo es muy viejo, muy valioso, creo que no hay en otros lugares por eso tengo que cuidarlo y hago réplicas”.

El Museo de los Colli se ubica en Calle Atahualpa 403, Comas Pasaje Libertad, lote 5, Mz. LL - 3ra zona de Collique, Comas. Para llegar puede poner en Google Maps Museo de los Colli y llegará con facilidad. Contacto: 986388583. / Diana Gonzales Obando

Un museo para todos

Lo inquietaba pensar que todo ese material desaparecería si es que no se presentaban proyectos de defensa y puesta en valor. Por eso el 15 de septiembre del año 1969 fundó el Centro Cultural Proyecto Collique Monumental, y recién, en el 2003, nació oficialmente su museo: “Poco a poco, con la experiencia, he buscado una forma de atenter a la gente. Calculé el aforo, les daba folletos, pinté dibujos para los niños. Si llega un turista extranjero tengo que hablar en inglés. Vienen bastantes alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos, todos vienen”.

Enrique Niquín trabaja solo y vive solo. Así lo ha decidido: “Veo que todos tienen su compañera, pero me parece muy común, yo decidí hacer algo más alto, más grande, sacrificando todos mis días y mi tiempo para dedicarme a esta cultura que ha sido pisoteada por la historia oficial. Estoy solito igual que los Colli, batallando. La cultura es el alma de los pueblos, el museo también es el alma del pueblo”.

El pequeño Enrique Niquín en una de las imágenes instaladas en el museo. / Diana Gonzales Obando

Acaba de cumplir 78 años y está agradecido. Es todo un personaje, un emblema de Collique. Mucha gente llega a visitarlo y a cononocer lo que tiene que contar sobre la cultura Colli y la historia prehispánica. Estudiantes de historia, arqueología o comunicaciones lo buscan para hacerle entrevistas, así como grupos de escolares.

Con el tiempo ha sabido organizarse y procura no recibir grupos grandes para poder explicar con paciencia y orden el recorrido del museo. También lo visitan amistades que lo ayudan a limpiar el piso y las vitrinas, y a ordenar. La tierra de los cerros que lo rodean ingresa con facilidad. Con los años, ha podido contruir y mejorar las instalaciones con ayuda de donaciones y el apoyo de inicitivas personales de vecinas y amistades comprometidas con la cultura.

Portada final de la historieta "Le leyenda del dios Con" de Enrique Niquín. / Enrique Niquin

Talleres y actividades

Por la edad y su estado de salud no escucha muy bien por lo que las preguntas se deben hacer por escrito. La entrada cuesta 3 soles y, desde que se pisa el museo, se tienen que seguir las indicaciones del anfitrión al pie de la letra. Desde la entrada exhibe las réplicas en cerámica elaboradas por Niquín de las piezas arqueológicas halladas y las publicaciones de sus investigaciones como el libro “Collique, quebrada histórica”, el folleto “Los Colli del valle del río Chillón” y algunas ilustraciones de gran tamaño sobre las paredes donde explica la dinámica diaria de esta cultura, extensión y ubicación geográfica. En esta sala principal están también las vitrinas con las piezas arqueológicas de la zona así como de otras culturas.

Para subsistir, Enrique Niquín cobra 3 soles la entrada. Además, cuando su salud no le falla, dicta talleres de cerámica, vende réplicas de piezas arqueológicas a 25 soles, hace recorridos por las huacas y casonas antiguas. Antes hacía de las lomas, pero fueron desapareciendo con el avance de las urbanizaciones. Pero él sigue creando. Este sábado 7 de diciembre presentará su historieta “La leyenda del dios Con” en el Museo de los Colli. Esta es parte de un proyecto más grande con otros dioses del antiguo Perú.