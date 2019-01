¿Se puede combinar vino con chifa? La experta Cristina Vallarino nos explica cómo

Por Cristina Vallarino

La mayoría de los peruanos comemos comida china al menos una vez al mes. Es más, en cada cuadra se puede encontrar uno. Obvio unos mejores que otros. Unos para acompañarlos con gaseosas y otros con vinos. Pero hablar de la comida china es todo un mundo, es tan grande que cada región tiene su propia comida. La mayoría de los inmigrantes chinos vinieron de Cantón, por lo tanto esa es la comida que predomina. Para tanta información llame a mi amigo Carlos Wong Lu para que me ayudara con los maridajes. Él cumple con los tres requisitos para poder hacer buenos maridajes: sabe comer, sabe cocinar, y sabe de vinos.

La industria vitivinícola en China ha crecido enormemente en los últimos años llegando a convertirse en la segunda potencia productora de vino detrás de España y delante de Francia.Sse ha desarrollado sobre todo en las zonas históricamente productoras, el Hebei, alrededor de Pekín, el Shandong, rica provincia agrícola del este, pero también en dos zonas nuevas como Ningxia y Sichuan .En la comida china tiene una gran amplitud de platos una predomina el dulce, en otra lo picante, tienen una gran complejidad, gran variedad de sabores y aromas que es difícil decir, si no imposible, que la comida china va con un solo tipo de vino. Además de las uvas típicas que solemos conocer hay las chinas como la uva Hua lai, una uva Tinta oriunda de china y hay gran cantidad de vinos que se elaboran a partir de frutas y/o hierbas como por ejemplo el delicioso vino blanco elaborado a partir de la variedad de uva “Dragon Eye” u “Ojo de Dragón” conocido por nosotros en Perú como “Loongan” ó un vino dulce y muy aromático vino de Laurel, hecho de las flores del Laurel.

En Perú la colonia china es bastante grande, se calcula que un 5% de la población peruana tiene rasgos de sangre china. Las veces que he ido a comer con amigos chinos piden platos totalmente distintos a los que solemos pedir los que no lo somos.

Los piqueos (Dim Sum) que están rellenos de langostinos, chancho, carne, y verduras se puede acompañar con un espumante, champagne o vino blanco dependiendo de los tipos de relleno o tal vez hasta un tinto ligero para los bocadillos hechos a base de carnes rojas. El pato pekinés que es todo un ritual ya que se come en varias partes. La primera se come el pellejo del pato (muy crocante) en una especie de pequeños tacos, con salsa de ciruela y una cebolla china. Iría perfecto con un Asti Rosso. La carne del pato también la pican como un taco relleno con este saltado de pato, esto podría ir con un potente Syrah Rosé o tal vez con un Malbec Rosé.

Alguna vez se han preguntado con qué va un wantán o un siu mai. ¿Y la comida picante? Aquí es donde Carlos nos aconseja, en el caso de la comida dulce como un wantán frito o un sui kao frito con salsas de tamarindo un vino “de postre” es decir uno dulce como por ejemplo: Un vino blanco Moscatel ó un espumante Asti o un Moscato Frizzante,



VINOS Y MÁS

