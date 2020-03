La cuarentena forzada ha golpeado a todos los peruanos y eso incluye a los deportistas de alto rendimiento. Somos conversó con ellos, algunos ya clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio (pospuestas esta semana para el 2021) y otros tantos en la puja aún, para que nos cuenten las estrategias y ejercicios que están siguiendo para seguir en forma en estos días inactivos

La maratonista peruana Gladys Tejeda hace rutinas diarias de cardio desde su casa en Huancayo, para no perder la forma en estos días de coronavirus.

GLADYS TEJEDA, fondista.

Como cualquier peruano estos días, Gladys Tejeda, nuestra campeona panamericana, está encerrada en su casa. Si para alguien con trabajo de oficina es un trance difícil, imagínese cómo será para quien está acostumbrado a salir al aire libre y correr todos los días. La cuarentena la ha cogido en un momento complicado porque ha tenido que interrumpir un tratamiento de rodilla urgente que estaba siguiendo en Lima. Mientras, Tejeda se está preparando en su casa para mejorar sus marcas con miras a las Olimpiadas de Tokio. A nivel competitivo, la postergación de los juegos para el 2021 le ha caído bien, porque le permitirá entrenar para mejorar sus marcas y lograr la clasificación. ¿Cómo hace para mantener físico en estos días? Tejeda recomienda valerse de los elementos que hay en casa: un patio o una azotea pueden ser un lugar de entrenamiento. Recomienda vigilar la dieta pues el exceso y la inacción podría hacernos subir de peso; hacer ejercicios de estiramiento, subir y bajar gradas por 15 minutos, para activar el cuerpo. La maratonista aconseja también ver menos televisión y usar el deporte para despejar la mente y alejarla de los pensamientos negativos de estos días. //





Ante la cuarentena, la fondista peruana Inés Melchor entrena en la soledad de su cuarto y se prepara para clasificar a Tokio 2021.

INES MELCHOR, fondista

En casa de Inés Melchor las cosas se viven con la calma de estos días extraños. Entrenar suele alejarla de su familia, pero en tiempo de coronavirus ha podido reconectar con ella, sobre todo con su sobrina de 4 años, a la que hay que entretener todos los días. La crisis sanitaria la ha golpeado como a cualquiera, y ya se le cancelaron algunas maratones en el mundo, en las que pensaba sumar puntos en pos del sueño de Tokio. Por eso, a Melchor la postergación de las olimpiadas para el verano del 2021 le parece acertada. Primero es la salud, dice. “Entrenar en casa no es lo mismo que en una pista atlética. Antes de la cuarentena, entrenaba cinco o seis horas diarias, y tenía que acumular entre 30 y 35 kilómetros diarios”. Melchor aconseja para estos días en casa hacer cardio o trabajar en spinning o elíptica, si se cuenta con estas máquinas. //





Luis Fernando Barco, un golfista peruano ya clasificado a Tokio 2021.

LUIS FERNANDO BARCO, golfista.

El bolso que habitualmente utiliza para transportar sus palos ahora es una pesa de 20 kilos. El golfista Luis Fernando levanta el bulto con su mano derecha, luego con la izquierda. En ambos casos hace ejercicios para fortalecer sus tríceps. En época de cuarentena, no se le ocurrió mejor idea que esa para mantenerse en forma. Ahora mismo debería estar disputando torneos de golf en diferentes partes de Sudamérica. “Por suerte todo esto me cogió en Lima, en mi casa. Yo había estado en México, volví y el sábado pasado tenía pasaje para Argentina”, cuenta el peruano que culminó 5to puesto en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Además de los trabajos físicos que realiza en casa, Barco trabaja su swing (movimiento que realizan los jugadores para golpear la bola) en el patio. Ahí, en un pedazo de grass que parece sacado de una cancha de golf -se vende en tiendas, para quienes quieren practicar en casa- ubica la bola. Como al frente tiene la pared de su casa y un amplio campo verde, la pelota se contiene al pegar en una toalla que se sostiene gracias a dos sillas. “Lo que hago es grabar mis movimientos y los envió a mi entrenador. Así vamos avanzando en lo que se pueda”, comenta. Lo último que se le ocurrió fue subir al techo y practicar lanzamientos cortos con el jardín como destino. (Arturo León) //





En estos días de aislamiento social, Alexandra Grande entrena en la academia de karate que tiene en el tercer piso de su casa.

ALEXANDRA GRANDE, karate kumite

Antes de esta cuarentena, a la actual campeona panamericana de Karate Kumite, Alexandra Grande, se la podía encontrar en todos lados. Es hiperactiva, reconoce al teléfono, y estos días de confinamiento le han supuesto un cambio drástico de sus hábitos de vida y en su agenda profesional. Para no perder la forma, Grande entrena todos los días en el tercer piso de su casa, que es una academia de karate. Lo hace en familia, pues su papá y mamá también son destacados artistas marciales. Su entrenamiento personal lo hace de forma virtual, bajo la supervisión de Roberto Reyna, su entrenador desde los 8 años, quien la supervisa





Nicolás Pacheco representará a Perú en Tokio en la modalidad de tiro. Así se entrena en casa.

NICOLÁS PACHECO, tirador

Ahí estaba él, Nicolás Pacheco, en el último vuelo que llegó de Madrid a Lima antes del cierre de fronteras. Por ese viaje tuvo que dejar uno de sus objetos más preciados: la escopeta. “Estaba en conexión y tenía que ir a buscarla a un terminal que ya había cerrado. Si iba, perdía mi vuelo. Y decidí viajar. Cuando todo termine, tengo que regresar a recogerla”, cuenta el medallista de bronce en tiro al plato (modalidad skeet) en los Juegos Lima 2019. Es uno de los peruanos que clasificaron a los Juegos de Tokio 2020 (ahora 2021). “Me gusta ver el lado positivo de las cosas y siento que esto me beneficia. ¿Por qué? Porque me puedo preparar mejor para el año que viene”, asegura. En casa se las ha ingeniado para entrenar físico tres veces al día. Encontró una caminadora antigua y también se fabricó pesas con un palo de escoba y dos bidones de agua. Eso no es todo. Pacheco también practica tiros invisibles. “Es una forma de entrenar cuando no puedes disparar. Haces el movimiento exactamente igual que en la competencia e imaginas que estás apuntando al plato. Es una forma de mantener los músculos activos”, asegura. En eso, toma la escopeta de su padre, cierra los ojos y empieza. (Arturo León) //

LA OPINIÓN

PICCOLO CLEMENTE, ORO PANAMERICANO EN LONGBOARD

Como deportista nos ha afectado que el tour mundial y los campeonatos se hayan cancelado. No sé si será hasta junio o se va a extender más. No está buena la situación en el mundo y siento que todo esto va a tomar un poco más de tiempo. En el tema de las rutinas, estoy haciendo las que me ha mandado mi entrenador. No hago mucho gimnasio. Lo que sí, ya no puedo nadar en la piscina estos días. Lo que yo hago son rutinas físicas con mi propio peso: ranas, planchas, estiramientos. A nivel familiar nos hemos organizado bien en casa, de hecho con un poco de preocupación y esperemos que con el tiempo esto vaya pasando. Intentamos hacer muchos juegos, interactuamos mucho en la cocina. Creo que muchos peruanos están pasando por situaciones similares, y el tema de organización y unión familiar es muy importante. //

Una de las rutinas de ejercicios que sigue el campeón Benoit "Piccolo" Clemente en estos días.

