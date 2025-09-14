¿Cómo hablamos los limeños?: Entre la ilusión de no tener acento y una evolución que mezcla tradición, migraciones y la influencia de YouTube

Escucha la noticia
¿Cómo hablamos los limeños?: Entre la ilusión de no tener acento y una evolución que mezcla tradición, migraciones y la influencia de YouTubeResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Uno de los mitos más extendidos entre los limeños es que nuestra manera de hablar sería naturalmente correcta o neutra, casi como si las palabras flotaran sin color ni cadencia. Ese mito, tan cómodo como engañoso, se repite en sobremesas, aulas y hasta en conversaciones con extranjeros. Pero basta detenerse un momento, escuchar una grabación o —peor aún— ser imitado por alguien de afuera para descubrir lo que no queremos admitir: que sí hay un ritmo, una melodía y una vibración propia que nos delata. Y eso no tiene nada de malo.