En Somos deseamos cerrar el año celebrando aquello que realmente importa: los momentos que nos hicieron sonreír, emocionarnos, crecer o simplemente sentir que todo valió la pena. Por eso, lanzamos una convocatoria especial para nuestros lectores, una invitación a mirar atrás con cariño y a compartir aquel instante que iluminó 2025.

Puede ser grande o pequeño: un viaje inesperado, una reunión familiar que creías imposible, el nacimiento de alguien especial, un logro profesional, una amistad que volvió, una tarde cualquiera que se convirtió en tu favorita. Aquí no hay reglas ni magnitudes para definir cuál es ese momento relevante de los últimos meses. Lo esencial es que haya sido genuino, significativo y tuyo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

La foto que compartas puede ser horizontal o vertical, pero es importante que sea una imagen nítida, bien encuadrada y que la acompañes con un texto que describa el momento. Tienes hasta el 17 de diciembre para enviárnosla. (Foto: iStock) / RICH LEGG

¿Cómo puedes participar? Selecciona tu mejor recuerdo y rescata una fotografía de buena calidad de aquel momento (no importa si es vertical u horizontal, lo fundamental es que sea una imagen nítida, bien encuadrada y sin pixelear).

Luego, escribe un pequeño texto que acompañe la foto: cuenta los detalles del recuerdo, las emociones que experimentaste y por qué estás agradecido con esa vivencia. Por último, adjunta la imagen y tu texto al correo electrónico somos1@ comercio.com.pe, con tu nombre y apellidos, tu edad y el distrito desde el que nos lees. El plazo máximo de recepción es el miércoles 17 de diciembre.

Los recuerdos más especiales serán publicados en nuestras páginas impresas, en una edición especial de fin de año. ¡Te esperamos! //