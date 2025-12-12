En Somos deseamos cerrar el año celebrando aquello que realmente importa: los momentos que nos hicieron sonreír, emocionarnos, crecer o simplemente sentir que todo valió la pena. Por eso, lanzamos una convocatoria especial para nuestros lectores, una invitación a mirar atrás con cariño y a compartir aquel instante que iluminó 2025.
MIRA: Miguel Aguirre: “Mi mayor logro es ser artista desde hace más de 30 años”
Puede ser grande o pequeño: un viaje inesperado, una reunión familiar que creías imposible, el nacimiento de alguien especial, un logro profesional, una amistad que volvió, una tarde cualquiera que se convirtió en tu favorita. Aquí no hay reglas ni magnitudes para definir cuál es ese momento relevante de los últimos meses. Lo esencial es que haya sido genuino, significativo y tuyo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
¿Cómo puedes participar? Selecciona tu mejor recuerdo y rescata una fotografía de buena calidad de aquel momento (no importa si es vertical u horizontal, lo fundamental es que sea una imagen nítida, bien encuadrada y sin pixelear).
Luego, escribe un pequeño texto que acompañe la foto: cuenta los detalles del recuerdo, las emociones que experimentaste y por qué estás agradecido con esa vivencia. Por último, adjunta la imagen y tu texto al correo electrónico somos1@ comercio.com.pe, con tu nombre y apellidos, tu edad y el distrito desde el que nos lees. El plazo máximo de recepción es el miércoles 17 de diciembre.
Los recuerdos más especiales serán publicados en nuestras páginas impresas, en una edición especial de fin de año. ¡Te esperamos! //
TE PUEDE INTERESAR
- Circo Beat: arte, moda y buena cocina en nuestro recorrido de la semana
- De “The Bear” a “Nebraska”: Jeremy Allen White interpreta a un Bruce Springsteen al borde del colapso en la nueva película sobre su disco más íntimo
- El fin de una era musical: cómo MTV transformó la música peruana antes de su apagón final
- Boutique Moda Perú: el diseño y herencia se encuentran sobre la pasarela este 29 y 30 de octubre
- Un fin de semana en Azpitia: aventura, buena comida, aire limpio y mucho pisco a solo dos horas de Lima
Contenido Sugerido
Contenido GEC