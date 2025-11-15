Con Vargas Llosa en la memoria: el detrás de escena del Hay Festival Arequipa y por qué es uno de los encuentros culturales más importantes de habla hispana

Días después de un intenso X Congreso Internacional de la Lengua Española, llegó el volcánico Hay Festival Arequipa. A medida que se acerca el inicio del festival, los hoteles se van abarrotando y se hace difícil conseguir una reserva. Medios de comunicación de Lima, regionales e internacionales viajan a la Ciudad Blanca, que se convierte en el ‘spot’ cultural del país y de este lado del continente.

Con cerca de un centenar de actividades desarrolladas en paralelo durante cuatro días en unas diez sedes, el público termina de dos maneras: agotado e ilusionado. Quienes han vivido un Hay Festival en Arequipa entienden lo difícil del desapego. Duele desconectarse del festival, que llegue el lunes y volver a la oficina a seguir la rutina mundana después de haber estado tan cerca de voces lúcidas, con ideas frescas, entrañables, que rondan en la cabeza por días.

Y no solo por su programa. Arequipa en sí misma es el mejor escenario para transitar un festival de estas dimensiones. El frescor de las mañanas, el intenso sol de las 12 y su frío nocturno no molestan a nadie. Visitantes y locales se adecúan a ella. La idea es pasarla bien, comer “en arequipeño”, estar atento a si tus escritores favoritos pasan por tu lado, y reencontrarse con las buenas amistades en la ciudad del sillar. Esta edición número 11 no fue la excepción, y se hizo más especial. Sobrepasar la primera década es un logro en sí mismo, pero hacerlo sin el Nobel Mario Vargas Llosa (1936-2025) tuvo un calor distinto. La programación del festival, sin embargo, se encargó de mantener su nombre vivo.

Morgana Vargas Llosa nos entregó su lado más íntimo y artístico a través de los retratos que le hizo a su padre. La exposición “Varguitas, la verdad de las mentiras” se encuentra en la Casa Tristán del Pozo, del BBVA. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

De hecho, la primera actividad oficial fue uno de sus homenajes: “A Mario le hacías una pregunta estúpida, y él contestaba genial”, recordó el escritor Carlos Granés. La periodista Patricia del Río confesó haber decidido estudiar Literatura por él: “Era un escritor que no estaba alejado de la realidad”. Uno de los invitados más esperados, Héctor Abad Faciolince, admiró siempre que nunca abandonara la literatura y agradeció a Alberto Fujimori por haberle ganado las elecciones presidenciales: de lo contrario, hubiéramos perdido al escritor.

La activista feminista María Galindo encendió el escenario en “Conversaciones sur a norte: feminismos” junto a Arwa Mahdawi y Rafia Zakaria. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Otra de las sesiones más telúricas del festival, y que llenó el teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano, tuvo a María Galindo, Arwa Mahdawi y Rafia Zakaria conversando sobre feminismo. La boliviana Galindo, con su activismo performático, le pasó ruda —literalmente— a sus compañeras de origen palestino y pakistaní. Después de regalar al público letreros con inscripciones como “No queremos inclusión, queremos revolución”, logró las palmas del auditorio y la incomodidad en los rostros más conservadores.

Las actividades alternativas al programa brillaron también, como los clubes de lectura que se transformaron en conversaciones íntimas con los escritores Andrés Barba, de España, y la chilena Alejandra Moffat, moderadas por el periodista e ilustrador Omar Zevallos. Estos entretenidos encuentros en locaciones más pequeñas acercaron a sus lectores más fieles y se logró una sinergia muy conmovedora, que terminó con los libros firmados y la foto de rigor.

Aldo Ferrini, CEO de Sura, y el exministro de economía Luis Carranza conversaron sobre la realidad de nuestro país en una actividad paralela al programa. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Directo al 2026

“Ha sido una edición efervescente, en todo el sentido de la palabra”, comenta la arequipeña Ángela Delgado al cierre de esta edición del festival. Resalta los encuentros dedicados a honrar el legado de MVLL y la vastedad temática que motiva la constante pregunta: ¿a qué sesión voy? “Me ha fascinado ver la participación mixta en todo sentido: etaria, social y hasta política. Esta edición ha sido una muestra representativa del Perú tal como es: amplio, diverso, difícil, herido, pero, a la vez, con ganas y con esperanza”.

Ángela Delgado, directora de desarrollo de Hay Festival Arequipa, y Cristina Fuentes, directora internacional, en el Convento de Santa Catalina un día antes del inicio de las actividades. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Por otro lado, Cristina Fuentes La Roche, directora internacional, comentó: “Me interesaron y sorprendieron las charlas de inteligencia artificial con la periodista científica Laura G. de Rivera y el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga, y la de filosofía sobre el amor romántico de Darío Sztajnszrajber. Siempre es un placer escuchar a autores literarios como Juan Gabriel Vásquez, Pilar Quintana, Fernanda Trías, Hector Abad, Alberto Fuguet, entre otros. Celebré y agradecí la exposición de Morgana Vargas Llosa sobre su padre, en la que abrió su álbum familiar y su corazón de hija y fotógrafa. Y qué placer tener en Arequipa, la cuna de la fotografía, a Jorge Villacorta”, resalta Cristina de esta edición. Se vio emocionada por la respuesta del público local y nacional que “con sus aplausos y comentarios mostraron cuánto valoran este espacio de oxígeno mental, de conversación y de esperanza. Os escuchamos y os agradecemos”.

Ya anunciaron las próxima fechas de la duodécima edición del Hay Festival Arequipa. Será del 5 al 8 de noviembre de 2026, y prometen seguir explorando lo mejor de la literatura, la ciencia, el periodismo, del sur global y de la cultura en general. //