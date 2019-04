Conoce a la mujer detrás de la portada más comentada del año: Yalitza Aparicio en Vogue

Hace poco más de una semana, Karla Martínez de Salas compartió una foto del MAC de Barranco en su cuenta de Instagram. “Lima de noche”, escribió abajo. La editora de las ediciones de Vogue para Latinoamérica y México aprovechó para asistir a LIF Week por primera vez en un viaje fugaz por nuestra ciudad. Le dio tiempo también de descubrir a qué sabe el chifa.

Karla respira moda desde que se levanta hasta que se acuesta. Lo ha hecho buena parte de su vida trabajando en las publicaciones especializadas más prestigiosas de su natal Estados Unidos. El currículum de Martínez de Salas debe generar la misma envidia que su clóset: sus credenciales incluyen a The New York Times, W Magazine, Interview y Vogue. Instalada desde hace tres años en México, Karla dirige las ediciones de esta última dirigidas al público latino.

La portada de Vogue México con Yalitza Aparicio fue un boom en redes sociales. Otras publicaciones también la tuvieron, pero la retocaron, la adelgazaron...

La hicieron blanca.

Exacto. ¿Cuesta mostrar a mujeres ‘reales’?

Crecí en Estados Unidos con padres mexicanos y siempre me he identificado como mexicana. Cuando llegué al mundo de la moda, nadie se parecía a mí: todo era muy europeo. Cuando entré a Vogue Latinoamérica me decían que a la audiencia le gustaban las top models (rubias, afroamericanas...), pero no actrices ni celebridades.

Un ideal de belleza incluso más inalcanzable.

Era difícil encontrar modelos que nosotros sintiéramos que fueran cercanas. La audiencia [de Vogue Latinoamérica] más grande está en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Empezamos sacando a modelos latinas, y luego pensé que debíamos tener a alguien que genere un impacto grande [sin ser modelo]. Lo hicimos con Camila Cabello. Queríamos mujeres que estuviesen a punto de saltar a la fama, a punto de estallar.

Desde 2016 Martínez de Salas es la directora de Vogue México y Vogue Latinoamérica.

En enero Yalitza no estaba nominada al Óscar.

Por eso. Era perfecto tenerla justo en ese momento.

¿Cómo tomaron la decisión?

Mi jefe en ese entonces me preguntó si estaba segura. Me advirtió que nos iban a criticar, que mejor no la saque en la edición de Latinoamérica porque la gente no lo iba a entender mucho. Eso fue –yo creo– un error. El aprendizaje fue que Yalitza nos unió a todos; [Roma] era la primera cinta en español en ser nominada a mejor película y ha inspirado a muchos latinos.

El reto era grande, porque se podían herir susceptibilidades.

Yo sentía que era muy ella [en las fotos]. Llevaba Christian Dior, pero una colección inspirada en México de la Primavera 2019. Precisamente, no quería que se sienta disfrazada, sino que saliera su esencia. Pudo haber sido malinterpretado, incluso aunque no haya sido algo malo. Hay tantas plataformas hoy que cada uno puede dar su opinión. Te expones a mucha crítica.

¿Contestas a eso?

No, porque alimentas los comentarios. Solo digo ‘gracias’.

¿Qué lecciones quedan de esta portada?

Fue muy especial porque no solo trascendió barreras, sino que aprendimos mucho sobre lo que creemos que quiere la audiencia: mujeres reales que tienen una voz. Que no hay un estereotipo. Cuando trabajaba en Vogue [en Estados Unidos], pensaba que si estaba ahí, tenía que lacearme el pelo todos los días, verme como las demás. Y no.

¿Cómo se percibe la moda peruana en el mundo?

Siempre pienso en alpaca, algodón. Hay mucho por hacer. Existen marcas que son caras para el consumidor aquí, es verdad. Pero a los latinos a veces nos cuesta apoyar lo propio. De la moda se puede decir que es frívola, se puede decir lo que quieras, pero es una industria que genera trabajo y una cadena que involucra a mucha gente. Si inviertes bien y comunicas bien, puede ser muy existosa. Todo el mundo piensa ‘moda, fantasía, Vogue’, pero no, esa es solo una partecita. //