Thomas Schilter, cusqueño de nacimiento y con raíces suizas por parte de su padre y francesas por su madre, tuvo una crianza particular. Recuerda que su infancia estuvo marcada por la naturaleza y los deportes de aventura, y cada rincón del Perú que descubría lo dejaba maravillado. “Nunca jugué ningún videojuego”, confiesa entre risas, recordando su inusual infancia.

A los 11 años, en 2014, viviría una experiencia trascendental: junto a su padre, subiría por primera vez al pico del volcán Misti, en Arequipa. “Desde entonces, no he parado de practicar deportes de aventura. La naturaleza me cambió la vida y descubrirla a través de ellos es indescriptible. Me entusiasma subir corriendo a los nevados para luego bajar y disfrutar del panorama en parapente. Llevo un equipo ligero, así puedo subir sin problemas y lanzarme de regreso. Es el tipo de libertad que me regaló mi padre y algo que agradezco mucho”, precisa el atleta, a quien puede seguir en el perfil de IG @thomas_schilter.

A sus 22 años, Thomas Schilter ya ha cumplido con retos como completar la ultramaratón de Montblanc y coronar el pico de la cordillera Vilcanota (en esta foto, a 5.500 m.s.n.m.). (Foto: IG @thomas_schilter)

En esa línea, en octubre del año pasado (durante una de sus excursiones regulares al mismo volcán), decidiría aumentar la prueba con una ruta impactante nunca antes realizada: coronar los picos de los tres volcanes principales de Arequipa en una travesía sin descanso .

“Cuando empecé a darle vueltas, le comenté el proyecto a Abel Ccallo, amigo montañista de la ciudad de Arequipa. Él me dijo que era algo que nunca nadie había hecho, y me motivó más a volverlo una realidad”, apunta, añadiendo que el paso siguiente fue una exhaustiva preparación física y mental para embarcarse en la caminata a inicios de enero de este año.

Un total de 30 horas fue lo que tardó Schilter en llegar al pico de los tres volcanes de Arequipa. La caminata fue sin descanso y sin usar autos para trasladarse entre ellos. (Foto: Victor Vilchez)

“Noviembre y diciembre fueron meses de entrenamiento intenso. En enero, me sentía en muy buena condición física, listo para enfrentarme al reto. Por eso, no me preocupó embarcarme en la caminata durante temporada de lluvias y frío, porque sabía que podía lograrlo”, afirma.

Compañeros de ruta La hazaña conseguida por Schilter no habría sido posible sin el esfuerzo de todo un equipo humano que lo siguió de manera intermitente en la ruta. "Franz Schilter (mi padre), Abel Ccallo, Renzo Darío Leon, Petit Miribel, Melanie Schilter, Patrick Vogin, Justin Puthod, Victor Vilchez y su equipo son las personas que hicieron realidad este sueño. Este logro que además podrá ser disfrutado por más personas en el mundo a través de un documental inédito", precisa el atleta.

El pico más complejo fue el del Pichu Pichu, debido al desgaste físico que Thomas experimentaba. “Paraba cada 15 minutos para agacharme y cubrir mis ojos, que me dolían por la cantidad de neblina espesa que cubría el trayecto”. (Foto: Victor Vilchez)

LISTO PARA TODO

Thomas finalmente empezaría su recorrido a las 2 de la tarde del pasado 6 de enero. ¿El primer pico? Chachani, a 6.075 m.s.n.m. Llegaría a la punta a las 5 de la tarde, para minutos después iniciar el descenso y caminata hacia el Misti (a 5.822 m.s.n.m.), volcán que coronaría al día siguiente bordeando las 6 a.m. Horas después —y sin siestas de por medio— Schilter llegaría a la cima del Pichu Pichu, a 5.400 m.s.n.m., a eso de las 7 de la noche. Lo había conseguido. “Como siempre en mi vida, mi padre, Franz, fue pieza fundamental. Él me esperaba en distintos puntos estratégicos y bases de los volcanes con alimento, bebida y, sobre todo, con palabras de aliento. Al principio no calaban tanto como al final, cuando ya tenía el cuerpo cansado, los ojos adoloridos y sentía que no podía más. Él me alentaba”.

Thomas junto a su padre Franz, en una de sus numerosas aventuras. Tras su lamentable fallecimiento durante una competencia de parapente en Colombia, el documental que alista el equipo de Thomas sobre su hazaña en los volcanes de Arequipa toma un nuevo giro: homenajear al hombre que le enseñó la magia de las montañas y lo acompañó en cada paso. (Foto: IG @thomas_schilter)

Semanas después, Thomas entendería lo intrincado que puede ser el destino. “Yo sentía la premura de completar el reto a inicios de enero. Tenía prisa, a pesar de que algunos me decían que tal vez debía esperar a que el clima mejorase unos días después. Finalmente, la vida me demostró que ese sería el último proyecto que compartiría junto a mi padre, de quien aprendí todo, pues tres semanas después tendría un accidente fatal en una competencia en Colombia, pérdida que aún seguimos transitando con mi familia”, comparte.

Por cuestiones de la vida, durante su preparación para el reto, Thomas también le presentó el proyecto a The North Face —marca especializada en moda ‘outdoor’—, quienes lo animaron a registrar la hazaña para producir un documental. “‘Trilogía de los volcanes’, como lo hemos bautizado, ya no solo será un documental sobre el reto de subir tres volcanes. Sino que también supone una huella en mi vida y toma un giro en honor a mi padre, en el último reto que pudimos cumplir juntos”, concluye, afirmando que no dejará de explorar las montañas en homenaje a Franz, quien de seguro lo acompaña más cerca de lo que imagina.

El documental "Trilogía de los volcanes" espera estrenarse en redes sociales a mediados de este año El camino de Thomas Schilter fue filmado por el equipo del peruano Víctor Vílchez (@ve_doble), quien destaca como profesional audiovisual experto en alta montaña. “Nos dividimos en grupos para grabar a Thomas en las cimas, durante el camino y en su descenso”, comenta. “Ha sido una experiencia increíble y retadora, que los demás podrán ver pronto no solo como una hazaña deportiva, sino como una experiencia de vida”, añade Vílchez. La pieza es posible gracias al apoyo de The North Face, Mitsubishi, Casa Andina, Insta 360 y Hotel Sol y Luna.

El documental espera ver la luz a mediados de este año. Puede estar al tanto vía IG en los perfiles @ve_doble, @thomas_schilter y @thenorthfacepe).