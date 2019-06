Johnnie Walker: lo que debes saber sobre el whisky número 1 del mundo

Por Cristina Vallarino



Hace poco tuve una linda conversación con el Gerente General de Diageo (Johnnie Walker) para Perú, Ecuador y Bolivia. Su nombres Javier de la Viuda. ¿Suena al trabajo ideal, no? Diageo es la compañía líder mundial de bebidas espirituosas, contando con más de 200 marcas presentes en más de 180 países a lo largo del mundo. Algunas de estas marcas están muy presentes en Perú destacando Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Baileys, Old Parr y VAT69. "Entre otras cosas, nos ha llevado a ser reconocidos por Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en Perú", comenta.

¿Cuál ha sido la experiencia más linda que has tenido en este trabajo, una cata especial? ¿Un maridaje especial ? ¿Alguna sorpresa?

Sin lugar a dudas mis experiencias con el programa Learning for Life. Se trata de un programa que llevamos a cabo junto con otros socios como la Fundación Pachacútec, con el cual ofrecemos oportunidades de formación en oficios relacionados con nuestra industria (camareros/ras y barman/barwomen por ejemplo) a personas que provienen de entornos muy desfavorecidos. Ver el cambio que estos chicos y chicas experimentan tras el programa, el escuchar los orígenes tan duros de los que provienen y sus palabras de agradecimiento es algo que me emociona, y me hace pensar que, a fin de cuentas, un mundo mejor es posible si todos aportamos nuestro granito de arena.

¿Cuál es la diferencia entre un Johnnie Walker negro y el double-black?

Johnnie Walker es el whisky número 1 del mundo, con casi 200 años de historia (de hecho el próximo año, 2020, cumplimos esos 200 años). Es el legado de unos emprendedores absolutamente únicos y cuyo propósito en la vida siempre fue hacer los mejores whiskies del mundo. La gama de Johnnie Walker es amplia y tiene la gran ventaja de su versatilidad ya que cada etiqueta tiene una ocasión y una forma de consumo ideal. Así, por ejemplo, JW Gold es un whisky ideal para coctelería de autor; Johnnie Walker Red es perfecto para un trago largo refrescante como Johnnie & Ginger y otros como Johhnie Walker Blue son ideales para tomar puros. Algo que caracteriza a la casa Johnnie Walker y que es ampliamente reconocido por nuestros consumidores es su sabor complejo y ahumado: esto se aprecia muy especialmente en JW Black y como homenaje a estos consumidores, lanzamos JW Double-Black que es una variante que resalta aún más estas características.

¿Cuál es el orden desde el más básico hasta el top? ¿Dónde se sitúa el golden, el blue? ¿En éste último cual es el mercado más importante?

Si lo miramos desde un punto de vista de desembolso económico, la serie comienza con JW Red Label y sigue con Black, Double-Black, Gold-Reserve, Geeen, 18-años y termina con el extraordinario Blue Label. Todos estas etiquetas se presentan en nuestra icónica y única botella de base cuadrada pero adicionalmente, contamos con las versiones Swing, XR-21, King Georrge V y John Walker que cuentan con una presentación en otro tipo de botellas para hacerlos más distintivos y dirigidos a otro tipo de consumidor. Por último, Johnnie Walker es una marca dinámica que siempre se ha caracterizado por ser innovadora y que hoy en día, sigue innovando con nuevos productos y presentaciones como por ejemplo la edición especial de “Game of Thrones” que acabamos de lanzar con motivo de la última temporada de esta exitosísima serie televisiva.

¿A que temperatura se debe servir? ¿Qué tan importante es eso?

Cuanto más frío, mejor, porque de esta manera se inhibe el impacto organoléptico del alcohol y se perciben mejor los matices de los distintos aromas y sabores que tiene un buen whisky y que son riquísimos y variadísimos.

¿Tiene un vaso ideal?

Por supuesto que el vaso es muy importante. A fin de cuentas el tomar un Johnnie Walker puede ser una experiencia realmente placentera para todos los sentidos: no solo el sabor, sino también el olfativo, el visual e incluso el táctil son sentidos que están expuestos a esta experiencia.

¿Cuanto puede vivir un whisky?

El whisky evoluciona y mucho en la fase de envejecimiento en barricas, pero una vez embotellado no evoluciona más.

¿Es cierto que cada 3 minutos se abre una botella en el mundo?

De hecho, me temo que te quedaste corta …. Cada minuto se abren más de 400 botellas de Johnnie Walker en algún rincón del planeta.