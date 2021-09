Conforme a los criterios de Saber más

Ocurrió hace cuatro años. El español Adriá Ballester había tenido un día del demonio en el trabajo -está en el rubro de las ventas-, por lo que decidió no ir para su casa. Creyó que mejor era dar una vuelta por la ciudad, qué importaba que hiciera entonces tanto frío por el invierno. Acabó en la Montaña de Barcelona, una zona muy bonita de por allá. De pronto, apareció un hombre con mucha más barba y cuerpo que él. Así como Santa Claus. Y comenzaron a charlar. De todo y de nada. “Se llamaba Ramón. Estuvo genial. Cuando me despedí quedé con una sensación bastante mejor que con la que llegué. Rápidamente pensé que era una pena que con la cantidad de gente que hay en el mundo no nos demos la oportunidad de hablar con totales desconocidos”, narra hoy el joven de 27 años en zoom con Somos. Le quedó claro ahí mismo: lo que tocaba era volver el fin de semana y ofrecer conversaciones en la calle. Lo hizo con dos sillas muy aparatosas que compró en Ikea y un cartel. Desde entonces no ha parado de dedicar sus mañanas de sábado y domingo a dialogar con extraños y sin querer ha formado un movimiento internacional que ya cuenta con 30 voluntarios en todo el mundo. Free conversations, se llama.

“Las primeras veces que salía temía que algo me pasara. Desde que alguien se riera de mí hasta que me atacaran. Nunca sucedió. Cuántas veces no hacemos cosas por el miedo, un miedo que muchas veces es irreal”, explica Adriá quien, a pesar de estar envuelto en este proyecto desde el 2017, cobró celebridad hace unas semanas luego que su historia apareciera en el diario español La Vanguardia. “Cuando estoy casi siempre alguien se sienta. Nunca nadie sacó el celular mientras conversaba conmigo. Y hay de todo: quienes dicen ‘hola’ y ‘adiós’ y los que se quedan una hora, que diría yo es el promedio. Lo máximo que duré en una charla han sido cuatro”.

—Y, ¿de qué habla la gente, Adriá?

Pues de todo, menos de temas ilegales porque nosotros no estamos protegidos por la ley. No somos abogados. Ni tampoco psicólogos, por lo que si detectamos que alguien necesita charlar con un profesional, pues se lo sugerimos. Así somos de transparentes. Pero por lo demás, de todo: sexo, drogas... Ahora, hay gente a la que también le va muy bien y que quiere compartirlo. Hay personas muy divertidas.

—¿Y por qué necesitan hablar?

Pues hay mil motivos. El arte de la conversación es terapéutico. Todos en algún punto necesitamos contarle una historia a alguien, decir algo. En cualquier caso, nosotros no juzgamos, escuchamos.

Adriá hoy lidera un grupo de 30 voluntarios en todo el mundo. Ellos se enteraron de su experiencia por los medios y decidieron contactarse con él para seguir su ejemplo en sus propias ciudades. De ahí que haya quienes ponen las sillas en México -uno de los más entusiastas es el artista Gaal Cohen quien conversa con desconocidos en Guadalajara-, así como en Taiwán. De Perú le escribieron algunos interesados, pero luego se echaron para atrás dada la situación política y social tan caldeada de los últimos meses.

El artista mexicano Gaal Cohen es uno de los más entusiastas voluntarios del movimiento. Él vive en Guadalajara. (Foto: Gaal Cohen)





“Mi idea, finalmente, es dedicarme solo a esto en el futuro, pero para ello tiene que volverse un proyecto autosostenible. Hay quienes donan a la causa, somos una asociación constituida, pero no es suficiente por ahora. Nuestros ingresos mensuales no superan los 100 euros. Los recursos nos servirían, por ejemplo, para capacitar a nuestros voluntarios, para darles herramientas con las cuales interactuar mejor. Qué genial sería que una empresa de coaching o especialistas en psicologías nos den unas pequeñas clases. Ojalá esto se de pronto”, detalla Adriá. Mientras, espera que alguien en nuestro país se suma a la causa pues, como él dice, las pláticas, de una u otra manera, salvan vidas.//

Esta es la página web del movimiento: www.thefreeconversationsmovement.com. Aquí podrá leer algunos extractos de conversaciones recopiladas -con el permiso debido- por los voluntarios (está en inglés, pero preparan una versión en castellano).

Puede hacer donaciones a la causa dándole click aquí.

Visite la cuenta de Instagram de Free Conversations.

