Convida: los secretos detrás del nuevo proyecto social de Gastón Acurio en Ventanilla

Un toldo gigante nos protege del infernal sol de Ventanilla. Estoy sentado en primera fila, a la misma altura de Gastón Acurio. Atrás de nosotros se encuentran niños, adolescentes y adultos de las diferentes escuelas de la Fundación Pachacútec. En el patio hay espacio para todos. Se les ve entusiasmados. Es día de semana, pero toca celebrar. A la izquierda del escenario, unos metros más arriba, resalta el nombre ‘Convida’ sobre una pared de ladrillos. Ese es el motivo de la reunión. Tiene toda la pinta de un restaurante de primera, pero es más que eso. “Es un espacio de aprendizaje para los alumnos de Pachacútec, quienes se harán cargo de su conducción y donde vecinos de la zona podrán disfrutar platos de alta calidad en buenas instalaciones”, explica Acurio.

Hay chicos, sobre todo los más pequeñitos, que todavía se preguntan si realmente es él. “¿Gastón Acurio? ¿En carne y hueso?”, los escucho decir sorprendidos.

-DE ESPAÑA PARA EL PERÚ-

Una cosa es ser atrevido y otra muy distinta es ser sincero. Karlos Arguiñano, famoso cocinero y conductor español de televisión, combina ambas características. Junto a Gastón, es uno de los responsables de la creación de Convida. “Gano mucho dinero por publicidad y me sobra. Me sobra tanto, que lo utilizo para enseñar un oficio que puede ayudar a muchas familias a salir adelante”. No lo aplauden, lo ovacionan. Saben que ha llegado desde lejos –con su esposa y el mismo día de su aniversario de casados– para la inauguración de un local que promete cumplir tres funciones:

1) Ser el restaurante-escuela para los estudiantes de las carreras de servicio y gastronomía que dicta la Fundación. 2) Ser el comedor social nutritivo para los alumnos de inicial, primaria y secundaria. 3) Ser el restaurante de los trabajadores y la comunidad de Pachacútec.“Hacemos esto para construir un Perú mejor”, dice Gastón. “De chicos nos dijeron que lo nuestro no era bueno. Que lo europeo y lo americano eran lo mejor. Pero hace mucho que los cocineros peruanos nos hemos rebelado y hemos demostrado que eso es mentira”. Una clase de motivación gratis.

-POR MÁS HISTORIAS-

El sitio es como una fortaleza en medio de un arenal. Tiene una extensión de 200 hectáreas. O sea, hay espacio hasta para hacer una universidad. Quizás eso llegue pronto. Ya hay un colegio (primaria y secundaria) y diferentes pabellones donde se dicta desde clases de gastronomía hasta de peluquería. Enseñanza de calidad y carreras cortas que vienen ayudando, desde el 2004, a personas de todas las edades de Pachacútec (Callao) y otras zonas vulnerables. Dicho esto, Convida se presenta como un plus a esta iniciativa que ya conoce más de una historia de éxito.

Tal es el caso de Gerson Atalaya. Antes de salir al escenario, extiende la hoja A4 que ha escrito de principio a fin. Antes de hablar, su rostro ya transmite emociones. Se nota que está en un lugar que conoce muy bien. Le va a hablar a un centenar de personas, pero también a Gastón, su principal fuente de inspiración. A Pachacútec llegó, asegura, como un “chico perdido”. Hoy, con 33 años, es jefe de cocina de un restaurante en Luxemburgo. //

-MÁS DE CONVIDA-

CAMPUS PACHACÚTEC. Avenida Santa Rosa s/n Parcela E, Nuevo Pachacútec, Ventanilla.

Web:

www.fundacionpachacutec.org

Teléfonos: 391-2242 | 391-2243 | 391-2244 | 995-419-39



LAS CARRERAS. La Fundación ofrece hasta ocho programas diferentes de estudio de pregrado. 33 jóvenes ya han sido premiados con pasantías en el extranjero.