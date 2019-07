Copa América: 20 fotos que resumen por qué nos sentimos orgullosos de la selección

Termina el Perú vs. Brasil, termina la cobertura de Somos web, pido un taxi y me dirijo a casa. Es inevitable hablar con el chofer sobre la derrota en el Maracaná. El tema iba a salir, así no ninguna quiera, de todas maneras.

Pienso que la selección de Ricardo Gareca no hizo un mal partido. Le plantamos cara al cinco veces campeón del mundo los primeros minutos, lo presionamos, no le dimos espacio, lo incomodamos. No generamos, pero tampoco nos generaban. Hasta que apareció Gabriel Jesús, hizo una genialidad, Advíncula perdió la marca de Everton y se abrió el marcador. Así es Brasil. Sus jugadores gozan de una categoría superlativa y capitalizan los errores como ninguna otra selección en el mundo.

El taxista tiene otra mirada: "Nos dejamos ganar, profe", me dice. "Cómo es posible que no sepamos aguantar un resultado. Con el 1-1, tenía que entrar Ballón a marcar a todos los brasileños. Pero ahí Gareca la fregó. Siempre nos pasa lo mismo". Yo no lo puedo creer, pero tampoco me quiero pelear, la verdad. Pienso, "¿cómo es que existen personas que no están contentas con lo que hizo Perú en esta Copa América 2019?". Como dice el titular de esta galería de fotos, solo hay espacio para sentirnos orgullosos de un grupo de jugadores que, hace semanas, nadie nada un centavo por ellos. A veces cuesta creer que no son grandes estrellas, que el único jugador de alta jerarquía, top, como quieran llamarlo, es Paolo Guerrero. Los demás son buenos, sí, pero no han alcanzado ese nivel.

Hace 44 años que no disputábamos una final de América. Eliminamos a dos favoritos (Uruguay y Chile), nos recuperamos de una goleada humillante 5-0 y estuvimos cerca del 2-2 en la final contra una selección de Tite que no había recibido tantos hace 9 encuentros. ¿Y hay personas que se quejan? No fuimos los peores en la fase de grupos, tampoco los mejores luego de golear a Chile. ¿La selección es irregular? Sí, pero es la más competitiva que tenemos los últimos 40 años. Mientra Gareca siga en el cargo, no dejemos de disfrutarla.