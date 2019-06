Diario del hincha que calcula: ¿cómo ganar dinero con el Uruguay vs. Japón de hoy?

Apostar es un ejercicio divertido, pero también riesgoso. O ganas o pierdes. Este juego puede estar relacionado a un sin fin de tópicos, pero el más común es el fútbol. Una vez al año, con torneos como la Copa América o el Mundial de fútbol, nuestras pasiones despiertan, se activan como nunca. ¿Quién no ha hecho de todo para viajar a un partido de Eliminatoria? ¿Quién no ha gastado hasta el último de sus ahorros para compra una camiseta original de la selección? En Rusia 2018 se vieron casos extremos: un tipo que vendió su auto para viajar a Europa, o la del hincha que subió de peso para conseguir una entrada como discapacitado. Durante el Mundial, además, Umbro vendió medio millón de camisetas. El fútbol es así, te desborda. Tanto que hasta intentas ganar dinero a las casas de apuestas.

Por estos días los locales y páginas webs de apuestas tienen más trabajo que nunca. Están en temporada alta, podría decirse. Se ha desarrollado tanto este mercado que es posible apostar por las situaciones más extrañas de un partido de fútbol. ¿Se puede ganar dinero? Sí, pero no es fácil. Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Y en el fútbol siempre hay más de una sorpresa.

DÍA 3 - 20/06/2019

-Partido: Uruguay vs. Japón

Uruguay podría convertirse esta tarde en el segundo clasificado a los cuartos de final de la Copa América. El primero fue Colombia luego de su triunfo sobre Qatar 1-0. Los charrúas se enfrentarán con la selección de Japón a las 6:00 p.m. ¿Qué esperar de este encuentro? Un triunfo de Uruguay, sin dudas. El equipo de Tabárez es súper favorito para este encuentro. La casa de apuestas betsson paga 1.27 por la victoria uruguaya, mientras que un triunfo de Japón paga 13.50. Recordemos que Uruguay viene de golear 4-0 a un Ecuador que perdió un hombre por tarjeta roja en el minuto 24 del primer tiempo. Mientras que Japón cayó por igual marcador, sin expulsados, ante Chile.

Mi apuesta

​Teniendo en cuenta que Uruguay buscará asegurar el triunfo desde el primer minuto y así afrontar la última fecha ya clasificado, sumado al gol tempranero que le anotó a Ecuador (6 minutos), haré la siguiente apuesta: pasados los primeros 20 minutos, Uruguay estará arriba en el marcador. Esa opción, en https://sportsbook.betsson.com, paga 3.25. Con 20 soles podemos obtener 65.

TABLA DE APUESTAS

*20 soles por encuentro

PARTIDO Apuesta Resultado Ganancia Chile vs. Japón 3 goles o más Chile 4-0 Japón 36.4 soles Perú vs. Bolivia Empate 1T - Triunfo Perú 2T 1T: Bolivia 1-1

2T: Perú 3-1 76 soles Brasil vs. Venezuela Gana Brasil en el segundo tiempo Empate 0-0 Sin ganancia Uruguay vs. Japón Uruguay va arriba tras los primeros 20 minutos - -

QUÉ HUBIERA PASADO SI APOSTABA A LA SORPRESA

*20 soles por encuentro

PARTIDO APUESTA ¿GANABA O PERDÍA? Chile vs. Japón Gana Japón Perdía 20 soles Perú vs. Bolivia Gana Bolivia Perdía 20 soles Brasil vs. Venezuela Gana o empata Venezuela Ganaba 182 soles Colombia vs. Qatar Gana o empata Qatar Perdía 20 soles Argentina vs. Paraguay Gana o empata Paraguay Ganaba 86 soles

DÍA 2 - 18/06/2019

​Hoy se disputa la segunda fecha del Grupo A. Perú chocará contra Bolivia (4:30 p.m.) y Brasil se mide con Venezuela (7:30 p.m.). ¿Los favoritos claros son Perú y Brasil? En teoría, sí. Pero tengo mis dudas. Bolivia supo defenderse contra el equipo de Tite y, si no era por el penal, no sé si el partido terminaba 3-0. Mejor dicho, no sé si Brasil iba a ser capaz de abrir el marcador. Si le costó a Brasil, también le costará a Perú. Venezuela, por otro lado, demostró que tiene buenos defensas centrales y también categoría en ataque.

Mi apuesta

​Ya que las casas de apuestas dan como mega favoritos a Perú y Brasil, para intentar ganar algo de dinero me inclinaría por la siguiente opción: empate el primer tiempo y triunfo de Perú y Brasil en el segundo. Mejor dicho, creo que a ambos equipos le costará ganar el encuentro pero lo terminarán haciendo en la segunda mitad. Veamos los valores. El empate/visita en el Bolivia vs. Perú paga 3.80, mientras que en el Brasil vs. Venezuela (empate/local en este caso) es 3.90.

Ganancia proyectada con 20 soles apostados por partido: 76 soles en el caso de Bolivia vs. Perú y 78 en el Brasil vs. Venezuela. En total: 154 soles con 40 apostados.

La mirada científica

​Volvimos a conversar con Juan Carlos Odar, editor de Economía de El Comercio. Para él también está claro que los ganadores serán Perú y Brasil. "Por historial futbolístico, por partidos recientes, soccernomics y cualquier otra variable numérica. Todo hace indicar que Brasil y Perú van a ganar estos encuentros", explica.

DÍA 1 - 17/06/2019

​Las páginas de este 'diario' se abren aquí. Primero lo primero: el presupuesto que voy a manejar es de 20 soles por encuentro. Con eso debo intentar la mayor cantidad de dinero posible en cada jornada de la Copa América 2019.

Hoy se juega el Chile vs. Japón por el Grupo C a las 6:00 p.m y realizaré mi primera apuesta. Sin pensarla mucho, me animo a decir que 'La Roja' ganará por 2 o más goles. Pero, como ese resultado (triunfo de Chile) es en teoría el más obvio, los valores de las casas de apuestas son bajos (1.45 ). Es decir, tendrías que apostar mucho dinero para ver ganancias sustancias. Y, recuerden, solo tenemos 20 soles.

Mi apuesta

Creo que en este caso quizá sea mejor optar por el número de goles del encuentro. Betsson paga 1.82 si en el partido se marcan tres goles o más. Si apuesto 20, puedo recibir 36.4 soles. Una ganancia de casi el 100%. No está mal. Si juego a la sorpresa (triunfo de Japón) podría ganar hasta 162 soles (betsson paga 8.10). Pero es más arriesgado. Me quedo con la primera opción.

La apuesta final es 2.5 goles o más. Ganancia proyectada: 36.4 soles

La mirada científica

Juan Carlos Odar, editor de Economía de El Comercio, predijo hace poco que Liverpool sería campeón de la Champions League. Lo hizo luego de analizar antecedentes, números, estadísticas, valores económicos, etc. Conversamos con él para ver qué piensa del Chile vs. Japón de hoy.

"El caso de Japón es un poco raro. Ellos son finalistas de la Copa Asia, pero no están con todo su equipo titular. Van a jugar muchos jóvenes. Pero si uno considera el rendimiento de esta selección en los últimos meses, diría que han estado bien. Le ganó a El Salvador, empató con Trinidad y Tobago, venció a Bolivia y perdió 1-0 contra Colombia. En octubre del año pasado, le ganó 4-3 a Uruguay. Ahí tú dices: son buenos. Los partidos previos de Chile, por otro lado, son contra equipos de la Concacaf. Le ganó a Haití, empató con Estados Unidos y perdió con México. No es que llegue con tan buenos resultados. Creo que algo mejor llega Japón. Los resultados previos te dan una idea de poderío. No te guían directamente al pronóstico, pero sí cómo se comportan los equipos con ciertos rivales. Creo que Japón podría la sorpresa. Es un equipo del que no se sabe mucho y aveces esos equipos son subestimados. Le pasó a Perú contra Camerún en el 82".

¿Habrá sorpresa?

Así pagan las casas de apuestas:

Casa de apuestas Chile Empate Japón Betsson 1.43 4.70 8.10 Te Apuesto 1.35 5.50 7.00 InkaBet 1.45 4.40 8.50 BetPlay 1.42 4.40 8.00 BetFair 1.40 4.00 9.00 SporTimba 1.44 4.40 7.84 BetWay 1.42 4.50 7.50 Rivalo 1.45 4.50 8.00

Chile vs. Japón: Distintos tipos de apuestas