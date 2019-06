Copa América: cinco opiniones que describen a Edison Flores, el jugador más querido de Perú

Humildad. Eso es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando se le menciona a Edison Flores. Este martes, con esa sencillez que lo caracteriza, el volante le dio una -gigante- oportunidad a la Selección Peruana hacia los cuartos de final de la Copa América gracias a una elegante jugada a minutos de finalizar el encuentro ante Bolivia en el Maracaná, de Brasil.

Las postales, cómo no, son de jolgorio. La magistral jugada hizo que el popular 'Orejas' Flores vuelva a estar en boca -y corazón- de los peruanos. A propósito de ello, reunimos opiniones de por qué Edison Flores es el jugador más querido de la selección.

Renato Cisneros

Escritor y periodista​

Porque, no contento con poseer una técnica privilegiada, se entrega en el campo sin hacer alarde de ese esfuerzo. Porque siendo tímido no arruga ni se queda callado. Porque es empático, exuda naturalidad, no tiene poses y sabe mantenerse al margen del glamour practicando un deporte cada día más glamouroso. Porque su aspecto y apodo inspiran una muy poco habitual mezcla de ironía con ternura. Y finalmente, porque ha convertido algunos de los goles más importantes de una selección que podrá ser irregular, pero no ha perdido rebeldía.

Lorena Álvarez

Conductora de Latina TV

Porque es auténtico. Edison no se achica con nadie. Al contrario, la camiseta peruana la lleva con dignidad y respeto. En cada jugada, lucha por la patria. Se frustra cuando falla, se pica si no es titular y eso está bien porque nunca se desubica. Juega cada partido como una final. Quiere quedar en la historia. Para mí, Guerrero es el líder, Gallese es la seguridad, Cueva es el cerebro y Edison es el alma del equipo.

Mateo Garrido Lecca

Conductor de radio, influencer

Uno lo ve aterrizado, humilde. Nunca está en farándula o polémicas. Es trabajador. Cuando declara siempre lo hace de buen humor, con una sonrisa en la cara. Es un tipo que demuestra mucho amor propio, para empezar, y representa a un peruano trabajador. Todos se ven identificados con Edison. No es el líder de la selección, no es un tipo de talla inmensa, de condiciones físicas alucinantes. No. Es un chico normal que es full chamba y la rompe. Cumplió su sueño y todos nos vemos identificados en él.

Johana Cubillas

Periodista deportiva

Porque Edison Flores no puede tener maldad alguna en el alma con esa cara de bueno. Siempre está sonriente, amable con todo el mundo. Además de ser un excelente futbolista y darnos incontables alegrías, nadie puede no quererlo. ¡Debe ser el jugador más tierno que hay!

Miguel Villegas

Periodista Somos

Un equipo de fútbol se parece mucho a un salón de clases. Sentado en su carpeta de siempre, con su mochila al pie y mirando el reloj para salir a jugar fútbol en el recreo, está siempre el más chiquito, el más flaquito, el más niño. Siempre hay un Edison Flores. Solo hay que dejarlo hacer, nada más.