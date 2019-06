Copa América: 3 formas de ver los partidos (y comer rico) en casa sin preocuparte por nada

Fue muy similar el año pasado. Por estas fechas las ventas de televisores se dispararon. La razón radica en eventos deportivo que el 80% de peruanos no se quieren perder. 2018 fue la Copa Mundial de Rusia. Este año es la Copa América de Brasil.

Eso quiere decir que a la mayoría no le gusta salir de casa para ver los partidos de Perú, Brasil, Argentina, Colombia, etc. O te mueves a la casa de un amigo que viva cerca o preparas todo en la comodidad de tu sala y recibes uno que otro invitado. Pero lo ideal es no pararse del sillón para nada. Y si puedes comer rico mientras ves la jugadas, mejor. Por eso te traemos tres opciones que puedes contratar para vivir una experiencia de primera, única y divertida mientras dura el torneo de selecciones sudamericanas más antiguo del mundo.

LA GRILL 1704

​Es un servicio de catering parrillero completo. Ellos llevan la parrilla, las carnes, los chorizos, las ensaladas y los piqueos. También la mesa, los platos y cubiertos. En fin, todo el menaje. Solo tienes que escribirles por Instagram o Whatsapp, llamar a su teléfono e informar cuántas personas tendrá tu reunión. Ellos te ofrecerán un paquete y si quieres agregar tipos de carne, chorizos o hamburguesas lo puedes hacer por un monto extra. Todos sus productos son artesanales. No solo tendrás la presencia de un parrillero experto, sino también la de un ayudante que te servirá en lo que necesites.



FACEBOOK: La Grill 1704

TÉLEFONO: 987484688

PIZZA PARTY PERÚ

​Su lema es: adoptamos tu locación y la transformamos en una pizzería. Digamos que funciona igual que La Grill 1704 pero con pizzas. La suyas son de estilo ítalo-argentino, masa delgada y con variedades elaboradas y bajo un concepto gourmet. Esta empresa también ofrece servicio de bebidas (aguas y gaseosas), así como de postres. Y cobran por persona. Lo mejor es que no trabaja con un número de pizzas específico. Ellos tienen un sistema llamado "Pizza Libre". Es decir, cocinan hasta que todos estén satisfechos.



FACEBOOK: La Pizzería Móvil

TÉLEFONO: 997564803

TAKE A CHEF​

Si te gusta ver los partidos, pero no con mucha gente, esta es una buena opción. Un chef privado puede ir a tu casa y cocinarte un almuerzo o cena de primera, mientras tu disfrutas de mirar los goles en la Copa América 2019. ¿Cómo funciona? Ellos compran los ingredientes, cocinan en tu casa, sirven el menú y dejan todo limpio. Todo se hace vía web. Para contratar el servicio lo primero que te piden es la dirección de tu casa. Luego la cantidad de personas que comerán. Después eliges entre almuerzo y cena, y llega lo más importante: tus preferencias gastronómicas. Las opciones son: mediterránea, italiana, francesa, japonesa, mexicana y "quiero dejarme sorprender".



FACEBOOK: Take a Chef

PÁGINA WEB: https://www.takeachef.com/es-pe/