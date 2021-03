Conforme a los criterios de Saber más

Cuando llegó la pandemia, las esperanzas de hacer temporadas de circo en La Tarumba se cayeron, lo mismo que los conciertos y todos los eventos privados donde Pudy Ballumbrosio, el talentoso percusionista de El Carmen, hijo de Amador Ballumbrosio, solía ser contratado. Entonces surgió la idea de dar clases vía Zoom de lettering, el arte de crear letras hermosas. Él estudió diseño gráfico y, una vez egresado, desarrolló la marca de prendas de vestir Habla Cumpa, para difundir frases populares de El Carmen, Chincha.

Pudy ya había tenido experiencia dando clases de lettering presenciales y sus años como profesor de música en el colegio Franco Peruano desde el 2003 le dieron un método pedagógico. Es así que en mayo del 2020 comenzó a dar clases a un pequeño grupo de madres con ganas de desestresarse con el arte de escribir bonito. Luego se sumaron emprendedores que deseaban embellecer las pizarras de sus negocios.

No es único del clan Ballumbrosio que se ha sabido reinventar. Miguel Ballumbrosio estudió repostería y panadería en España y trabajó en turismo gastronómico en ese país y en la vecina Francia, donde también aprendió a preparar postres irresistibles. Tenía la fórmula del mejor pan del mundo grabada en la cabeza, pero jamás se le ocurrió que se convertiría en un medio de subsistencia.

Los polos de Pudy Ballumbrosio suelen llevar frases como “Si tumbas tu palo, verás cómo lo cargas”. En cierta forma, un mensaje sobre cómo nos ha tocado sobrevivir en estos meses de crisis pandémica. Instagram: @pudybg (Foto: Luis Miranda)

Cuando llegó la pandemia, tuvo que cerrar su centro cultural y sala de conciertos. Sin ingresos económicos ligados a la música, se le ocurrió probar suerte con los panes artesanales, cada vez más requeridos en los condominios residenciales de Chincha. Junto a su esposa francesa, Fynvie, atiende pedidos semanales a Lima. Los preferidos: los de aceituna, ajo y cebolla, las pizzas y focaccias.

El músico Miguel Ballumbrosio ha encontrado en la panadería artesanal un negocio que le está permitiendo afrontar los duros días de la pandemia junto a su esposa Sylvie Rouvreau. Incluso atiende pedidos de Lima. WhatsApp: 993574090. Web: www.laesquinadelcarmen.com (Foto: Luis Miranda).

LA NUEVA PRINCESA INCA

Wendy Sulca creció rodeada de montañas de peluches que no eran suyos. Ella los hacía. Desde que el Internet la conoció como la pequeña cantora de huainos y luego como una estrella pop, ella ya ayudaba a su mamá en la confección de figurines rellenos, el negocio familiar desde que tiene uso de razón. “Nosotros somos como la familia Peluche”, dice, entre risas. El inicio de la cuarentena fue un golpe brutal a su economía. Ella acababa de lanzar una canción nueva, en la que había invertido mucho. Se cancelaron giras y hasta un viaje a Chile. “Pensamos mi mamá y yo: ¿y ahora quién nos va a comprar peluches en pandemia?”.

Los peluches reversibles, inspirados en el antiguo emprendimiento de su madre, fueron una fuente de ingresos para la cantante durante estos meses (Facebook: @tetitoysperu, Instagram: @tetitoysperu, WhatsApp: 994665454). Este 19 de marzo. (Foto © Victor Idrogo / Iconica

Se equivocaron: con la debida promoción, a cargo de Wendy en sus redes sociales, sus “pulpos reversibles”, como los llama, fueron un furor y ha añadido otros animales. Su marca se llama TetiToys (por su famosa canción La tetita) pero no ha sido su único emprendimiento. También lanzó su línea de ropa, Princesa Inca, que estiliza las polleras andinas, pero manteniendo el arte que las caracteriza. Este 19 de marzo, Wendy lanzará Mi reclamo, su primer gran lanzamiento desde que empezó la crisis sanitaria.

UN SITIO PARA EL POLLO

El actor Junior Silva vio cómo todos sus proyectos de trabajo se esfumaron en ese trágico marzo del 2020, pero la coyuntura lo hizo pensar en un camino nuevo, distinto de las artes escénicas. Rescató un sueño tan antiguo como el apelativo de ‘Pollo Gordo’, que le puso la actriz Irma Mauri, su compañera en Al fondo hay sitio, y así nació Shoppo Brasería, su emprendimiento de pollos a la leña. Abrió en octubre del año pasado y a la fecha ya cuenta con dos locales, en San Luis y en Surquillo. El concepto de Shoppo Brasería es el de pollo a la leña en delivery. No tienen salón, lo que les permite manejar los pedidos de forma rápida a varios distritos. La receta es suya, igual que la de sus cremas, ajíes y la chicha morada.

De vez en cuando, para dar una sorpresa a sus clientes, el actor y ahora experto en pollos a la brasa Junior Silva se sube a la moto a entregar los pedidos. “Es muy divertido. No lo hago siempre, pero sí me parece una bonita forma de sorprender”. Instagram: @shoppobraseria. San Luis: 914 743 786. Surquillo: 914 743 844 (Foto: Elías Alfageme).

“Siempre pensé en abrir una pollería aunque, te soy sincero, me costó un tiempo amistarme con esa ‘chapa’. No voy a a renegar de ella, porque me dio tanto”. El pollo de Shoppo Brasería es de un tamaño superior (kilo y medio) y el papel de Junior puede oscilar entre dueño, ayudante de maestro de pollería y hasta delivery.

Otra de las actrices que vio más oportunidades que tropiezos en la pandemia es María Grazia Gamarra. “Mi esposo [Heinz Gildemeister] y yo llegamos a la conclusión de que nos gusta la vida en el campo: así empezó este proyecto que nos está dando grandes satisfacciones”. Hoy son propietarios de una granja de gallinas ponedoras en Sisicaya, una localidad a dos horas y media de Lima, en Huarochirí. La actriz que saltó a la fama por la serie Mi amor el guachimán, es ovolactovegetariana y se opone al maltrato animal. “Tenemos gallinas que viven libres y felices. Nosotros mismos recolectamos y limpiamos los huevos”.

María Grazia y Hanz visitaban con fecuencia Sisicaya, una localidad de Huarochirí, y cada vez se enamoraban más del lugar. Cuando tomaron la decisión de mudarse al campo, no dudaron de que ese sería el lugar. Juntos sacan adelante un negocio de huevos de gallinas libres. Instagram: @Webo.pe. Teléfono: 977 417 460 (Foto: Luis Miranda).

También la joven actriz de La piel de Alicia Ximena Palomino lanzó su propia marca de ropas de baño con materiales sustentables. “Siempre me gustó confeccionar ropa y ropas de baño para mí, hasta que mis amigas me dijeron: ‘¿Por qué no lanzas tu marca?’. Esa idea estuvo dando vueltas en mi cabeza hasta que decidí que el tiempo que tenía en pandemia lo iba a utilizar para concretarla”.

“Mi marca Nändä es un sueño que tenía desde hace un par de años. La pandemia me dio el tiempo para concretarlo”, cuenta Ximena Palomino, actriz que en estos días graba la serie Junta de vecinos y que está por lanzar un proyecto musical como cantante pop. Instagram: @nanda.swim (Foto: Luis Miranda).

El objetivo que asegura tener con su marca Nändä es inspirar a un mundo con mujeres más fuertes y con una belleza interna que se refleja por fuera. “He buscado que cada detalle sea único en todos los diseños”. //

