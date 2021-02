Conforme a los criterios de Saber más

“Todos estaban celebrando muy alegres por cómo lucía la máquina, cuando esta, de repente, absorbió de la nada a Ferdinando, como si de un espagueti se tratara...”. Las líneas pertenecen al cuento “Hayden regresa” y demuestran la capacidad imaginativa de su joven autor, Josué Zavala, un niño iqueño que siente que tiene “un volcán de ideas”. Con esta pieza ganó hace unos días el Concurso Nacional de cuentos: Oráculo Matemágico, en la categoría de 10 a 12 años.

“Cuando escribo a veces siento que me explota la mente por todas las cosas que se me ocurren. Me inspiro en muchas cosas, pero luego me quedo con las que más me gustan, las resumo y al final escribo sobre eso”, cuenta Josué vía Zoom, desde su casa en Ica, acompañado por su mamá.

El concurso, promovido por Fundación Telefónica, convocó a más de 500 participantes de 21 regiones del país con el objetivo de impulsar la lectura y el aprendizaje de las matemáticas de forma didáctica y divertida. El relato de Josué forma parte del libro “Herederos del Oráculo Matemágico: Antología de ganadores del primer concurso de cuentos”, editado por la escritora María José Caro, que reúne diez cuentos escritos por escolares peruanos de siete regiones.

“A mí el curso que más me gusta es comunicación. Creo que ahí nace mi gusto por escribir”, cuenta Josué. Pero no está seguro de querer ser escritor. En un futuro, más bien, le interesa dedicarse a diseñar videojuegos de forma profesional. “Aprendí un poco de programación porque me gustan los videojuegos. Una vez pensé: ¿por qué no hacer uno que gustara?”, añade.

Josué en su casa de Ica, desde donde estudia y pone a volar su imaginación. (Foto: Difusión)

Josué Zavala tiene diez años, pero el ingenio de alguien que ha vivido un siglo. Cursa el quinto grado en el colegio San Miguel y, a pocas semanas de volver a las clases virtuales, lo que más extraña es pasar el rato con sus amigos, como antes, cuando no existía el coronavirus. La mayor parte del tiempo la pasa en casa. Le gusta ver “Pokémon” y “Dragon Ball”, jugar “Minecraft” y “Fortnite”, y últimamente ha estado leyendo la saga de fantasía “Mondragon”.

También le interesa la técnica de stop motion y crear figuras con plastilinas. (Foto: Difusón)

Todo cambió para él cuando su papá le presentó una plataforma para crear videojuegos, usando el lenguaje de programación scratch. Josué todo lo aprendió de forma empírica. Y así fue como dio vida a “Galaxian”, un videojuego de aventura en el que hay que estar muy atento para evitar los obstáculos y así cruzar la galaxia. Ahora tiene otros proyectos en pleno desarrollo, que aún no están en línea, relacionados con los dibujos que le gustan ver.

¿Con qué sueña Josué? Por su personalidad, uno podría pensar que en algo inalcanzable, pero no es tanto así. Cuenta los días para que se acabe la pandemia –le emociona hasta las lágrimas la llegada de la vacuna- para conocer el santuario inca de Machu Picchu, un lugar que, seguro, le hará preguntarse muchas cosas. //

