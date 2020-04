¿Cómo será el Perú después de la cuarentena? Es la pregunta que a más de uno le ha resonado en la cabeza tras veintisiete días de aislamiento social. Las medidas restrictivas nos hacen suponer que nada será como antes. Que la vida como la conocíamos, no volverá. No hasta que llegue la vacuna que logre frenar la amenaza del COVID-19. Y, para eso, hace falta un año y medio, según los cálculos más optimistas.

Mientras tanto, un “nuevo orden” se establecerá ineludiblemente en nuestra forma de vivir, sostienen científicos y académicos como Mark McClellan, ex director de la Agencia del Medicamento de EE.UU. Según el experto, los espacios públicos reducirán su aforo. “El teletrabajo y las clases virtuales han llegado para quedarse. Y los viajes se retomarán de manera gradual”. Lima será una ciudad en la que sus millones de habitantes, a donde vayan, llevarán mascarillas de protección. A la costumbre tan peruana de brindar de un mismo vaso le llegó fecha de expiración. A los abrazos y saludos de mano, por un tiempo, también. El coronavirus llegó, se asentó y ante su amenaza latente, todos somos iguales.

TIEMPOS DE CAMBIO

Para Jorge Yamamoto, doctor en Psicología e investigador de la PUCP, la dinámica social a la que estamos habituados está sufriendo un revés. “Hay gente que aún está creyendo que a mediados o fines de abril va a volver al cine, pero eso no va a suceder. Lo que se debe hacer es entender esta nueva realidad e irnos adaptando a ella”, aconseja el autor de “La gran estafa de la felicidad”.

NADA SERÁ IGUAL. De acuerdo con Jorge Yamamoto, la dinámica social está sufriendo un revés. Por un tiempo debemos evitar asistir a lugares que congreguen muchas personas. (Foto: Fidel Carrillo)

Yamamoto, además, sostiene que la situación podría sobrepasarnos si no replanteamos nuestras prioridades. “Si seguimos como si nada estuviera pasando y no respetando las normas establecidas, se puede desencadenar un caos colectivo”, advierte. De acuerdo con el especialista, existen tres puntos a considerar para que esto no nos ocurra. “El primero de ellos es el factor económico. Si nos enfocamos en conseguir lo esencial, vamos a tener un dolor de cabeza menos. El segundo está relacionado a nuestro bienestar personal. Es primordial comer bien y hacer actividad física. Y tercero, no hay que dejar de lado nuestros vínculos amicales y familiares. En ese sentido, la tecnología cumple con un rol esencial”, explica.

NUEVAS FORMAS. Cada vez más tiendas de servicios apuestan por una atención que reduce el contacto físico con los clientes. (Fotos: Getty Images)

Pero no todo será una pesadilla. Entre las cosas positivas que se avecinan, cuenta Yamamoto, está el fortalecimiento de las relaciones humanas. “Vamos a tener más tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, pero también para ayudar a todo aquel que la esté pasando mal. Al estar todos sumidos en una misma situación, sin ningún tipo de distinción, la empatía nos vuelve más solidarios”, concluye.

A LO LEJOS

Otro de los efectos positivos de la cuarentena es esta suerte de añoranza por los espacios públicos, como parques y plazas. “Hoy hemos entendido de su importancia y porqué hay que valorarlos”, comenta Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. Para la especialista en temas urbanos, esta situación se presenta como una buena oportunidad de cambio de cara al futuro, teniendo en cuenta las nuevas reglas de convivencia. “Esto, por ejemplo, nos ayuda a desacostumbrarnos de la idea de que ir apretados en el micro o en el metro era aceptable”, asevera.

SANA DISTANCIA. Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, apunta a una necesidad de espacio en el servicio de transporte público. Para ello, debe haber mayor inversión pública. (Foto: César Campos / GEC)

¿Será posible movilizarnos sin romper el distanciamiento social? “Claro que se puede”, responde Mariana. Y prosigue: “Es un momento donde lo que creíamos utópico, exagerado, puede ocurrir. En un primer escenario se deben evitar los viajes. Y para los que deben viajar, hay que implementar protocolos de seguridad y salud. Desde una perspectiva económica, esto antes no funcionaba. Pero ahora hay una necesidad de espacio. Debe haber más inversión desde lo público para que haya más unidades y una mejor infraestructura de transporte”.

LO QUE VIENE. Según los científicos sociales, tras la cuarentena el distanciamiento social se mantendrá. Por ello, las medidas restrictivas también se sentirán en los rubros de entretenimiento y gastronomía. Foto: Getty Images)

En los rubros de entretenimiento, cultura y gastronomía también se deberán tomar nuevas medidas. Todo indica que el control será más rígido. “En unos años, la biotecnología nos ayudará a enfrentar mejor este tipo de situaciones. Habrá una explosión de formas de testear el grado de contaminación de cada sujeto, como saber si tiene coronavirus o no, a través de chips implantados en ropa inteligente o en los mismos teléfonos móviles. Estos dispositivos van a poder predecir si eres un agente patógeno gracias a la geolocalización. Toda esta información se va a recabar para decidir quién puede y quién no puede asistir a un evento público”, comenta el antropólogo Raúl Castro.

Sea como fuere, la crisis originada por el coronavirus marcará un antes y después en la historia de la humanidad. Hubo un tiempo no muy lejano en el que éramos felices, pero no lo sabíamos. //

