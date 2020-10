Conforme a los criterios de Saber más

Un niño chaski llega al encuentro del inca y la colla con malas noticias sobre una nueva enfermedad que ha llegado a la tierra de los Incas. En efecto, por gracia de la fantasía, el Tahuantinsuyo vive una pandemia de COVID-19 y el Inca mismo está enfermo, sin saberlo. El pequeño chaski se ve reducido por arte de magia a un tamaño bacterial para introducirse en el organismo del gobernante y conocer más sobre este enemigo invisible y los micro soldados que lo combaten: los glóbulos blancos.

Lo de arriba es la sencilla premisa de Incas vs Covid-19, un corto animado para niños y adolescentes dirigido por Jhalil Moreno y co escrito con Olga Yarlequé, de Cooltura Producciones. Publicado desde el 23 de agosto en redes sociales, se trata de un proyecto ganador de Innovate Perú, del Ministerio de Producción, que hace ya algunos meses lanzó una campaña, el Reto InnovaCovid, para desarrollar piezas comunicacionales o de arte que sirvan para informar de la mejor manera sobre el coronavirus y su prevención.

La idea se le ocurrió a Moreno, comunicador de profesión especializado en piezas audiovosuales, luego de notar que la mayoría de mensajes de prevención contra el COVID-19 que se veían en el Perú eran serios y se dirigían a un público adulto, mientras que se conocía muy pocos que se enfocaran en la población infantil y adolescente. En una reunión con su equipo se estableció que el protagonista tendría que ser un niño y en la época de los Incas, periodo con el que más se identifica afuera a la historia peruana.

Realizarlo no fue sencillo en vista que todo se hizo con distanciamiento social. Había gente en Lambayeque y Cusco trabajando. El propio Moreno es chalaco y recuerda que el trabajo debió hacerse de forma remota por la seguridad de todos. Ese no fue el único inconveniente. “Al principio hubo mucha alegría cuando ganamos el fondo para hacer el corto, pero luego, ahí no más, empezaron las noticias tristes: fallecieron personas que eran allegadas a la producción por problemas relacionados con el COVID-19. Un amigo mío estuvo a punto de morir”. Eso cambió todo para el equipo, quienes se esforzaron el triple para llevar adelante una iniciativa que veían buena y oportuna.





Incas vs Covid fue creado por Aurea Fx, Cooltura Producciones, con co financiación de Innovate Perú.

Hay pequeños detalles en Incas Vs Covid-19 que indican que no todo son licencias artísticas o históricas para encantar a un público pequeño y benévolo. La descripción del coronavirus, por ejemplo, trató de hacerse lo más ajustada posible a la realidad y para ello influyó mucho la opinión de Olga Yarlequé, que es odontóloga. “Cada palabra o idea debía ser muy bien pensada. Por ejemplo, al inicio el diseño del personaje del virus tenía patitas. Luego pensamos que si tenía patas podía dar la idea que podía caminar por su cuenta y eso no es verdad. Este es un virus que lo movemos nosotros, por eso tenemos que cuidarnos con distancia social".

Con la animación del artista de Jorge García, el corto se puede ver en las redes sociales de Innovate Perú. La meta de lo realizadores es que su trabajo llegue a la plataforma de Aprendo en Casa y en el futuro cercano estudiar la posibilidad de una segunda parte. ¿Incas vs Dengue? Por qué no!". //

