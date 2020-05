Cada día, la terapeuta emocional Jackeline Larrieu (58) conversa por el teléfono, uno por uno, con 25 adultos mayores, quienes -sin conocerla personalmente-, la han convertido en la única persona a la que le comparten tanto sus mas grandes miedos como sus mayores esperanzas respecto de estos tiempos de encierro en los que son llamados “vulnerables”. Jackeline, “Jackie” para sus “abuelitos”, tampoco los ha visto ni en foto, pero trata de imaginarlos de acuerdo a algunas características especiales que no sé si necesariamente tienen que ver con rasgos físicos, como el sonido de la voz, la risa, los silencios.

Jackeline Larrieu, tanatóloga con especialidad en el tema de la pérdida, es parte de los más de cinco mil miembros del Cuerpo de Voluntarios del Bicentenario, una iniciativa que nació el 2019 como parte de la agenda de conmemoración por los 200 años de nuestra república. El programa tenía como objetivo formar un cuerpo de ciudadanos voluntarios, preparados y capacitados para el desarrollo de acciones ciudadanas para la transformación de los principales retos del país con miras al 2021. Pero la declaratoria de emergencia en nuestro país por la pandemia de coronavirus lo obligó a adelantar su puesta en marcha y a enfocarlo al apoyo social a través de la red de soporte al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, liderada por el MIDIS.

“Yo he hecho voluntariado antes, pero de verdad que esta experiencia te mueve el corazón. No imaginas la cantidad de bendiciones que recibo. Hemos creado un vínculo telefónico, me reconocen la voz y están a la espera de que les haga la llamada diaria”, cuenta Jackeline, quien se inscribió al voluntariado luego de recibir una convocatoria en la que se hacía un llamado a la participación de los miembros de la sociedad civil para dar contención emocional a las personas de la tercera edad que requieren de una supervisión especial.

Jackeline Larrieu, terapeuta emocional y voluntaria del Bicentenario.

“Siempre me dicen que me quieren conocer, que por favor los visite. Yo siempre les digo que por ahora debemos preocuparnos en el autocuidado, les pido que eviten salir y que pidan a alguien de la familia que les lleve lo que necesitan. De verdad que es un trabajo hermoso. Nunca pensé poder contener emocionalmente a través de una línea telefónica por la cual ni nos vemos la cara. Y lo mas lindo es qué bien manejan los teléfonos adultos de ochenta años”, recuerda la terapeuta.

Los Voluntarios del Bicentenario son parte del legado que espera dejar el Proyecto Especial Bicentenario al 2021 - 2024 con miras al fortalecimiento de una nueva ciudadanía. Para ello, este 2020 se priorizará la formación continua de alta calidad a través de los medios digitales. El objetivo es poder contar con un Cuerpo de Voluntarios capacitado y con habilidades blandas debidamente desarrolladas para dar respuesta a diversos temas de atención social y contribuir con ello a la profesionalización del ecosistema de voluntariado en el Perú de cara al futuro.

