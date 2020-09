Conforme a los criterios de Saber más

Si bien la gastronomía ha sido golpeada por la crisis sanitaria, ha encontrado en el delivey un camino para volver con más fuerza. El problema es que no todos los negocios están digitalizados. Es decir, tienen una página web, redes sociales o están en un aplicativo de reparto de comida. “Las grandes marcas están con buen posicionamiento en Internet, pero las medianas y pequeñas -que son el grueso de negocios en Perú- no están digitalizadas”, dice José Collazos, director de Marketing Restaurante, empresa que asesora a empresarios en el rubro gastronómico. Y no se equivoca.

A nivel nacional, según cifras del Ministerio de la Producción, existen más de 170 mil establecimientos registrados en la Sunat dedicados a las actividades de restaurantes y afines. De estos, en su gran mayoría son microempresas (97.1%), seguido de pequeñas (1.9%), medianas (0.1%) y grandes (0.9%) empresas. “Hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que entre el 70 y 80% de negocios no tenían página web, no estaban en redes sociales. Muchos desconocen la plataforma digital y siempre dependían de aplicaciones conocidas”, agrega Collazos. Para cambiar el panorama, nace en mayo -en alianza con una empresa canadiense- Dondekomer.pe, una plataforma donde encontrará los restaurantes de su barrio.

“Somos facilitadores -aclara José y agrega que- lo que hacemos con esta masa de negocios que no están siendo atendidos por estos aplicativos es brindar una herramienta para que ellos mismos puedan desarrollar y vender hacia sus clientes”. El interfaz, vale decirlo, es amigable. El cliente puede ver la información de la carta del local, precios, promociones, entre otros. Además podrá monitorear el tracking de su pedido del motorizado.

Entre las ventajas para los medianos y pequeños restaurantes es que -finalmente. cuentan con una plataforma de pedidos online y un sitio web. La información se sincronizará automáticamente en todos los medios donde haya colocado su carta: Facebook, Instagram, WhastApp, su página web y en el Marketplace. La herramienta más importante es la data (información) sobre el pedido: va desde el historial, el horario en que más demanda tiene hasta un mapa de calor, que permite visualizar las zonas que falta atender.

Entre los asociados, figuran marcas reconocidas como Mis Costillitas, Entre Pastas, Mamma Rosa, Costazul Seafood, entre otros. Hay 45 restaurantes asociados en Lima; 15 en Arequipa; 12 en Cusco; ocho en Trujillo; siete en Tacna y cuatro en Ica. “Un restaurante de la esquina no está en las aplicaciones conocidas, pero va a estar en DondeKomer”, concluye José. Si quiere que su restaurante forme parte, puede registrarse en https://www.unete.dondekomer.pe/.

Para pedidos, puede visitar https://www.dondekomer.pe/

SI PIDE DELIVERY

Los pedidos deben recibirse vía online o telefónica. Para cada entrega, el repartidor deberá llevar la cantidad de equipos de protección (mascarilla y guantes) necesarios y un dispensador portátil de solución desinfectante. Si vive en departamento o condominio, la entrega se hará en la recepción. Para recibir el pedido, usted debe usar mascarilla, guantes y lentes de protección. En caso contrario, el restaurante puede optar por no entregarle el pedido.

