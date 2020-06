El acelerado aumento de casos de COVID-19 en América Latina ha convertido a la región en el nuevo epicentro de la pandemia, y lo peor parece estar lejos de terminar: se han registrado 2.1 millones de casos de coronavirus, siendo Brasil, México, Perú y Chile los países más afectados. Este martes, se superó las 100 mil muertes a causa de este virus. Por eso, cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) organizó la hackatón ‘Latin America vs. COVID-19’, los estudiantes peruanos Valeria Wu (20) y Marcelo Peña (19), de la Universidad de Stanford; Valerie Aguilar (19), de Brown y Rodrigo Chanamé (20), de Harvard; no dudaron en participar. El objetivo del evento era desarrollar -en tres días- estrategias para hacerle frente al coronavirus desde rubros de salud, economía y la desinformación.

El equipo multidisciplinario, vale decirlo, no se conocía previo al evento. Los unió, dicen, la idea de ayudar -desde sus especialidades- a enfrentar la crisis sanitaria en el país. “Conversamos con todo tipo de doctores y asociaciones en Perú relacionadas con el COVID-19 para entender la necesidad que queríamos resolver. Un problema que saltaba en todas las entrevistas era que en las zonas rurales, al no contar con un smartphone, no podían reportar posibles casos de forma virtual. Otro era la saturación de la central del 113. Quien llama debe esperar entre 30 minutos a una hora. El país necesita una manera accesible y rápida de poder generar estos reportes”, explica Valeria Wu, estudiante de segundo año de Ciencias de la Computación.

El equipo de la hackatón estuvo conformado por cuatro peruanos y tres mexicanos. De izq. a der.: Valerie Aguilar, Valeria Wu, Jorge Andrés Armenta, José Lavariega Gómez, Marcelo Peña, Rodrigo Chaname y Santiago Hernández.

La propuesta bautizada como Simi, que traducido del quechua significa ‘lengua’, se trata de un chatbot (sistema automatizado a través de mensaje de texto) que realiza el triaje -como el del 113- y diagnostica si el usuario recibe (o no) el test kit de COVID-19 en su domicilio. Todo eso en menos de diez minutos. Para eso, solo necesitaría brindar el número de DNI para validarlo con la base de datos de la Reniec. “Otro problema que identificamos es que el 50% de las llamadas al 113 son falsas. Para reducir el número, el bot identifica a la persona y hace la evaluación: Del 1 al 5, cómo te sientes (5 siendo muy bien, 1 siendo muy mal), poner la temperatura. Lo ideal es que el usuario tenga la información a la mano”, agrega Wu.

La información recolectada por el bot, explica, pasaría a la database del Ministerio de Salud. “Cuando distribuyan las muestras, no solo estaría de quienes llamaron al 113, sino también de los que enviaron el SMS al bot. Queremos que sea otro canal integrado de información para el Gobierno”, enfatiza la estudiante. El equipo busca una alianza con el Minsa para así detectar posibles casos y apoyar en la lucha contra la pandemia. Un proyecto que, sin duda, promete ser un gran aliado. //

La MIT Hackathon: Latin America vs COVID-19 convocó a 1500 jóvenes emprendedores. La propuesta del equipo multidisciplinario peruano ganó en la categoría ‘Trac C. Coordinación, distribución y conservación de activos en el sistema de salud’.

