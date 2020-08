Son las 5:30 a.m. y Micaela, Vladimir, Morayma y Víctor se reencuentran para esta nota después de más de 150 días sin verse. Forman parte del Nike Run Club y, pese a que han seguido en contacto de manera virtual, no pueden ocultar su emoción, aunque tengan que guardar distancia. “Quizá lo que más extrañamos es no poder correr en grupo”, comenta Mica con un tono de nostalgia sobre algo que ahora parece lejano. Y es que en tiempos de pandemia, todos tuvieron que reajustar sus rutinas para seguir entrenando desde casa y en este punto las redes sociales han sido clave.

En estos meses, Morayma y Víctor han preferido dedicarle más tiempo al entrenamiento funcional. “Al inicio nos tuvimos que adaptar con lo que teníamos a la mano para subir videos de rutinas y compartirlos”, comentan. Vladimir, coach del team, apunta que es importante tomarse los entrenamientos con calma. “No habrá competencias y la prioridad es mantenernos saludables”.

A NO BAJAR LA GUARDIA

“La mascarilla es nuestra primera línea de defensa contra el virus y es insustituible”, enfatiza Ciro Maguiña, médico infectólogo, quien también señala que es importante mantener una distancia de cinco metros al correr y que la responsabilidad debe primar para cumplir con todos los protocolos.

(Foto: Omar Lucas)

El doctor explica que para correr se puede emplear las mascarillas simples (tres capas), de tela o deportivas. Las primeras hay que desecharlas tras correr, mientras que las otras se tienen que colocar en un recipiente y taparlas. “Al llegar a casa, lo primero que se debe hacer es lavarse bien las manos, ducharse y luego lavar las mascarillas con agua y jabón”. Otras recomendaciones son: no correr por las rutas tradicionales, salir lo más temprano posible y trotar en el sentido del tránsito para poder detectar y esquivar a otro runner que pueda venir en sentido contrario.

CORRIENDO POR LOS DEMÁS

“Runners con Causa” es una iniciativa de los runners Javier Kanashiro y Franco de los Ríos, quienes desde el inicio de la pandemia han venido realizando diversos retos de manera virtual. Su objetivo es incentivar el running y a la vez ayudar a los grupos más vulnerables.

Por su parte, Perú Runners ha realizado carreras virtuales para ayudar a la Policía, los bomberos y el Serenazgo, así como a la Fundación Flama. Esta organización realizará este año la Media Maratón de Lima y la Vuelta a San Isidro de manera virtual, con la novedad de que incluirán las distancias de 3K y 5K.

El running también se reinventa en la ‘nueva normalidad’ para demostrarnos que –pese a los tiempos difíciles que vivimos– el deporte puede ser un importante canal para mantenernos saludables y a la vez ayudar a quienes más lo necesitan. //

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: vuelve el surf en el distrito de Miraflores