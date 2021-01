Conforme a los criterios de Saber más

El médico chimbotano Fabrizzio Canaval debe de ser una de las pocas personas en el planeta a las que llamaron a su celular personal para preguntarles si querían vacunarse contra el COVID-19. Habían sobrado algunas dosis en un hospital de la ciudad de Londres, donde vive desde octubre mientras estudia una maestría en salud pública, y pensaron que él sería idóneo para recibir la inyección, dado el esfuerzo que estaba realizando allí como voluntario en la campaña de vacunación para frenar el nuevo coronavirus. “Se supone que no me debía pasar. Yo colaboro aquí, pero no ejerzo la medicina, soy estudiante... El 8 de enero fue, probablemente, uno de los días más felices de mi vida”, le narra a Somos por teléfono al mismo tiempo que va a comprar víveres en medio de uno de los confinamientos más estrictos que vive Gran Bretaña como consecuencia de los embates de la pandemia. Mientras este artículo se va a la imprenta, se informó que ya son más de 100.000 los fallecidos en ese país por el nefasto virus. También, con esperanza, que la curva de esta tercera ola empieza a doblegarse. El graduado de la UPAO añade que no dudó un segundo en aceptar el pinchazo que gran parte de la humanidad está esperando. Así como tampoco lo hizo, previo a ello, cuando decidió apoyar a su nueva y temporal comunidad. “Es la vocación de servicio... está mucho más allá de los riesgos”, cuenta.

El médico Fabrizzio Canaval se encuentra viviendo en Londres desde octubre. Fue inoculado porque es voluntario de la campaña de vacunación que realiza allá el gobierno británico. (Foto: Archivo Personal)

Esta es su cartilla de vacunación. Aún le falta la segunda dosis. También se ve la de una compañera voluntaria francesa que también se vacunó el mismo día. (Foto: Archivo Personal)

Canaval ganó recientemente una beca para estudiar en la London School for Hygiene and Tropical Medicine. Antes trabajó en un hospital en las afueras de Trujillo y acopió experiencia en salud pública laborando para una oficina regional de Unicef en Panamá. A los pocos días de arribar a Europa y terminar una estricta cuarentena monitoreada, comenzó su voluntariado. Al doctor no le está permitido ejercer la práctica, pero sí podía inocular a personal médico y a poblaciones vulnerables.

“La primera vez que cogí la cajita de la vacuna sentí claramente tener la ciencia en mis manos”, dice. Ni qué decir cuando él mismo la tuvo en su organismo. “A una amiga francesa, médico y voluntaria también, y a mí nos llamaron una tarde para decirnos que no se habían aplicado ciertas dosis y que si estábamos interesados en recibirlas. Que serviría para protegernos. Fuimos volando y no paramos de hablar de la suerte que teníamos durante los 15 minutos posteriores a la inyección, aquellos donde esperas alguna reacción. Nunca hubo una”. Como tampoco los días posteriores, según detalla.

En tanto aguarda que pasen los días para obtener su segunda dosis, Canaval reconoce haber recuperado la confianza, mas advierte que queda aún un largo camino. “Esto es una situación que afecta a todos, no solo a uno. Yo tendré anticuerpos, pero el resto no y hay que protegerlos. Mascarillas y distancia social hasta el final”.

ALIVIO EN NUEVA YORK

Gabriela León, su esposo chef y su hijo pequeño viven en Nueva York hace 10 años. Ella trabaja desde el 2016 en el Maimonides Medical Center como psicoterapeuta. Antes de la pandemia, ella trataba casos relacionados con violencia y trauma de forma presencial. Cuando todo esto se desató, comenzó a tener consultas vía telefónica desde casa. En junio del 2020, sin embargo, le pidieron volver.

Radicada en Nueva York desde hace diez años, la psicoterapeuta Gabriela León fue vacunada ya con las dos dosis de la vacuna del laboratorio Moderna. (Foto: Archivo Personal).

Esta es su cartilla de vacunación (Foto: Archivo Personal)

(Foto: Archivo personal)

“Entonces hubo tensión y miedo. Muchos renunciaron y otros regresamos, pero preocupados. Me adapté lo mejor que pude, aunque hubo una angustia constante”, detalla. Al formar parte del personal médico, Gabriela fue vacunada el 31 de diciembre.

El proceso, según lo vivió, fue así: “Llegas, te preguntan por 15 minutos tus antecedentes médicos, alergias, si estás embarazada, si has tenido previamente COVID. Y luego viene la inyección. En ese momento yo me sentí emocionada y privilegiada. Soy consciente de que los países en desarrollo como el Perú tendrán acceso a las vacunas tardíamente. En África, quizá, no lleguen hasta el próximo año. Entonces, no me queda nada más que estar agradecida”, afirma.

Ella hoy siente alivio, tranquilidad, alegría y fe de que las vacunas acabarán con la pandemia. “Y si me llego a contagiar, pues bueno, al menos tengo la confianza de que no desarrollaré síntomas graves. De que podré superarlo”.

El día que Somos conversó con ella había recibido su segunda y última dosis.





ALEGRÍA EN ISRAEL

“Yo pensé que no iba a hacer esa ridiculez de sacarme un selfie el día que me vacunaran, pero no pude evitarlo. Estaba emocionada. Lo sentí hasta histórico”, relata quien por varios años fue periodista de esta revista, Pamela Montes. La comunicadora, radicada desde hace cinco años en Israel y madre de dos niños, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer-Biotech como parte del potente programa de inoculación que el Gobierno viene llevando a cabo allí. Aquel país, de hecho, es el que más población tiene vacunada en el globo: al menos el 40% de sus nueve millones de habitantes.

La periodista peruana Pamela Montes, radicada en Israel, fue vacunada como parte de un agresivo plan del Gobierno por proteger a sus nueve millones de habitantes. (Foto: Archivo Personal)

Un enfermero preparando la vacuna de Pamela. (Foto: Archivo Personal).

Según ella da cuenta, primero se convocó a personal médico, a poblaciones vulnerables y a profesores. “Recientemente nos tocó a los de mi generación, los de 40 años. Mi esposo y yo sacamos una cita en línea, fuimos a un centro comercial, que es donde lo están haciendo porque tienen amplios espacios, y ya. Me hicieron mil preguntas de mi pasado y luego el piquetito. Una agujita delgadita. Luego te piden que esperes 15 minutos. Eso fue todo”, describe.

Pamela contextualiza la situación en aquel país que muchos consideran privilegiado: “Israel siempre ha estado muy ligado al avance y al conocimiento científico. Al inicio de todo se aseguraron de garantizar vacunas para todos. Aquí la mayoría está dispuesta a colocarse una, aunque existe un sector ultraortodoxo que no solo no las quiere, sino que desde el principio ha rechazado cualquier tipo de cierre. Es en las zonas donde residen que las tasas de contagios son altísimas”.

La periodista reconoce que al principio de la pandemia tuvo dudas sobre si inocularse o no, pero que con el pasar del tiempo estas fueron desapareciendo con mucha información.

“Ya estamos bastante cansados de todo esto. Cierres, restricciones, separación... Tenemos fe en la ciencia y, al menos en mi casa, nos la hemos puesto con esperanza. Ojalá que la mayoría se anime a hacer lo mismo en cuanto se pueda”.

La segunda dosis que recibirá Pamela está programada para el 11 de febrero. Al aplicarse la primera solo tuvo un leve dolor en el brazo por dos días.

Nada más.

