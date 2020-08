Su canal de YouTube tiene 91 millones de vistas. Su cuenta de Spotify, 500 mil oyentes al mes. Sus videos más vistos, No te contaron mal y Cómo se perdona (en vivo), acumulan 30 y 22 millones de reproducciones, respectivamente. Los números no engañan: el 2019 fue el año de You Salsa, la joven orquesta peruana, con premios y nominaciones en estaciones como Panamericana y Radiomar, y en señales internacionales como Telemundo. El grupo tenía todo para mantener el caballo galopando a ritmo ganador pero, ya sabemos, llegó marzo del 2020 y hubo que replantear las cosas desde casa.

Lejos de lamentarse, la orquesta comandada por los cantantes Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar emprendió la ruta de la reinvención. Conciertos en streaming fueron la primera salida para no dejar enfriar el motor, así como colaboraciones con Corazón Serrano y el español Marcos Llunas, realizadas en plena pandemia. Hace tres meses, dieron otro salto interesante con la primera escuela virtual de salsa, en la que se enseña canto, instrumentación y baile.

En la misma línea de probar nuevas rutas, Jean Pierre y Mariale anuncian su participación en Rivera, El Protector, una serie peruana del género acción, del director Alejandro Nieto Polo, que sigue en fase de producción. “La grabamos justo antes de la pandemia. Ahí soy Rita, que es una sicaria experta en armas, o sea la cosa más opuesta a mi personalidad”, dice Salazar. A Puppi le pidieron que haga del ‘Trucha’, que en la historia es el encargado de trasladar la ‘merca’. “No sé por qué me dieron ese papel. Los productores habrán dicho: ‘Como vive en Barrios Altos, seguro debe de saber mucho del tema’”, bromea Puppi.

Jean Pierre Puppi y Mariale Salazar, de You Salsa, en un detrás de cámaras de la serie "Rivera, el Protector". Los acompaña a la izquierda el actor Gerardo Zamora. (Foto: You Salsa)

Aunque asegura “tener su calle” para el rol del ‘Trucha’, lo más difícil para el cantante fue hacer de alguien a quien le gusta el reggaetón. Nos deja en claro que lo detesta, que lo suyo siempre fue la salsa, desde que iba a cabinas de Internet con dinero de su abuela, una cantante criolla, para ver videos de Marc Anthony. En esa época soñaba con ser como él y gustarle a la gente. A su abuela le prometió que los soles que le daba eran una inversión porque un día él sonaría en las radios. Y cuando ese día llegó, los dos lloraron.

El nuevo sueño de Jean Pierre y Mariale es un levantar un Grammy. Y como todo sueño, se tiene que trabajar mucho para ello. Si hay que apuntar a algo, mejor apuntar a lo grande. //





CANTO CON CLASE

La escuela virtual de You Salsa da clases de piano, bajo, timbales, congas, bongó, canto y baile. Su primera conferencia magistral exclusiva para sus alumnos será el miércoles 2 de setiembre, a las 4 p.m. Estará a cargo del cantautor Marcos Llunas, quien participará desde España con una charla sobre su vida, su música y familia, a través del sistema Google Meet. Inscripciones al teléfono 940410046.

VIDEO RECOMENDADO

You Salsa y Corazón Serrano lanzan juntos ‘Cómo se Perdona’